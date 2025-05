Obed za 7 eur, na noc vám stačí 15 eur: Našli sme najlacnejší a skrytý klenot pri Jadranskom mori, Slováci ho prehliadajú

Keď sa povie dovolenka pri mori, mnohým okamžite napadne Jadran. A nemáme na mysli iba Chorvátsko. Pozreli sme sa na všetkých šesť destinácií, kam môžete v lete vyraziť za oddychom na pláži a zoradili ich na základe skutočných nákladov nízkorozpočtových cestovateľov. Okrem krásneho mora majú tieto destinácie spoločné aj to, že všetky oproti minulému roku zdraželi. Pozrite sa, ktorá obstála ako najlacnejší klenot Jadranu.

Článok má len informačný charakter a cena vašej dovolenky bude závisieť predovšetkým od jej plánovania a preferencií, ktoré máte (kto chce hlavne ušetriť, môže si vybrať lacnejšie ubytovanie v hosteloch, kto zas hľadá komfort, ten sa ubytuje radšej v hoteloch). Krajiny uvádzané v článku sú rozmanité, a preto v nich neplatia rovnaké ceny plošne. Pri zoradení rebríčka sa opierame o údaje portálu Budget You Trip, ktoré vychádzajú z reálnych skúseností cestovateľov a vychádzame zo štatistík ľudí, ktorí cestujú nízkonákladovo. Dáta životných nákladov v jednotlivých krajinách pochádzajú z webu Numbeo.

Taliansko — 79 eur na deň

Cena týždennej dovolenky: 553 eur/minulý rok 462 eur, nárast o 91 eur

Na samom konci tohto rebríčka sa ocitlo mnohými milované Taliansko, ktoré láka históriou, horami a v letných mesiacoch aj morom. Pri Jadrane sa nachádzajú populárne destinácie ako Bari či Rimini. Pre Slovákov môžu byť veľmi atraktívne, pretože na Bari si môžeme zaletieť z Bratislavy za menej ako dve hodiny a Rimini je dostupné autom, z nášho hlavného meste ste tu na štyroch kolesách asi za 9 hodín jazdy.

O Taliansku sa však ani nehovorí ako o superlacnej destinácii, tak s tým treba pred dovolenkou počítať. No ak máte možnosť, určite ho neobchádzajte, pretože má čím očariť. A to sme sa ešte ani nedostali k miestnej kuchyni…

Čierna Hora — 52 eur

Cena týždennej dovolenky: 364 eur/minulý rok 298 eur, nárast o 66 eur

Pre niekoho môže byť prekvapením, že ďalšie miesto rebríčka obsadila Čierna Hora, pretože nie je to tak dávno, kedy sa o nej hovorilo ako o lacnom európskom klenote. Medzi jej známe prímorské mestečká patria Budva či Bar a oplatí sa ju navštíviť aj pre prírodné krásy. Z Bratislavy si môžete zaletieť do Podgorice, z ktorej to máte k moru na skok. No ak vám nevadí dlhšia cesta autom, aj takýmto spôsobom je Čierna Hora pre Slovákov dostupná. A keď tu už na štyroch kolesách budete, môžete zvrtnúť roadtrip.

Kým Taliansko alebo Chorvátsko sú dovolenkové destinácie, kam sa mnohí pravidelne vydávajú, o Čiernej Hore môžeme stále povedať, že ju veľa ľudí prehliada. No my vám ju odporúčame navštíviť všetkými desiatimi, napokon, dáta stále ukazujú, že náklady na život v takej Podgorici sú o viac než 20 % nižšie než v Bratislave.

Chorvátsko — 47 eur na deň

Cena týždennej dovolenky: 329 eur/minulý rok 268 eur, nárast o 61 eur

