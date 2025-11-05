To sa nedá pozerať, sťažujú sa diváci Dunaja. Nedávna scéna pre nich bola poslednou kvapkou, posielajú tvrdé odkazy

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
V posledných epizódach nenašli nič pozitívne.

Obavy divákov Dunaja, k vašim službám neutíchajú. Po bombardovaní sa museli rozlúčiť hneď s tromi postavami, no teraz zisťujú, že dej sa vie zamotať ešte viac aj bez bômb. Astrid ohrozuje Helgu, Adela zas Kláru a v nebezpečenstve sú tiež Albert a Lukáš. Hoci sa blížime ku koncu série, fanúšikovia seriálu prestávajú veriť, že bude mať šťastný koniec.

Televízia pridáva ukážky zo súčasných aj budúcich epizód na sociálne siete. Diváci tak môžu diskutovať o tom, čo sa im páčilo, a čo naopak sledovali s privretými očami. Najnovšie sa ich pozornosť zamerala najmä na milostný trojuholník Kláry, Lukáša a Adely, pričom sa desia následkov plánu pani Kudličkovej.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Drsná pravda o smrti seriálovej Evy: Evita konečne odhalila, prečo musela postava Petry Dubayovej zomrieť
2.
O tomto diváci nevedeli. Petra Dubayová prehovorila o konci v Dunaji, pôvodne mala jej postava skončiť inak
3.
Diváci Dunaja, k vašim službám sa obávajú smrti ďalšej postavy. Takto sa mal herec sám prezradiť
Zobraziť všetky články (257)

Samé nešťastie a utrpenie

Na otázku, či majú diváci obavy o Kláru, sa väčšina v komentároch zhodla, že áno, no verili, že bude mať lepší koniec ako jej priateľka Eva. Napríklad: „Áno, Klára mu povie, že má mamu a lieči sa. Klára bude s Lukášom. Fandím im,“ alebo „Áno a bude krstnou mamou aj s Lukášom. Takto by to malo byť,“ alebo „Ja si myslím, že Lukáš jej pomôže a zistí, čo je Adela zač.“ 

Rýchlo sa však reakcie divákov zvrtli a začal sa objavovať odpor proti celému plánu Adely a tomu, že v seriáli momentálne prevláda zlo a to aj tam, kde by nemuselo.

„Áno, samozrejme, že tá situácia vzbudzuje obavy. Ale treba konštatovať, že celý scenár je veľmi zlý, nič potešujúce, iba samé negatívne udalosti. To, čo vystrájajú Adela aj Astrid, je značne prehnané. Naozaj si niekto myslí, že by sa to malo divákom páčiť? Dokedy to chcú s takými Adelami a „Astridami“ naťahovať? Kým neprestanú ľudia pozerať? Bola som fanúšikom Dunaja, ale už som z toho vývoja udalostí znechutená,“ priznala diváčka. Nebola pritom s takýmito pocitmi jediná.

Foto: TV Markíza

„Som sklamaná zo seriálu, ako pokračuje… Evičku nechajú umrieť, kladná postava, obľúbená, od začiatku v seriáli, i keď tehotná, mala odísť za deťmi… Záporné postavy, tie sú nesmrteľné… Tereza, Holubec, hlavne Astrid sú nesmrteľné? Iba zlo sa šíri v seriáli,“ pridala sa druhá.

Ďalšie zas písali, napríklad: „Dnes hrozná časť, všetko len to zlé,“ alebo „To sa nedá pozerať, čo tam dali do scenára, mohli by dať aj pozitívne veci.“ Následne začali diváci posielať odkazy priamo scenáristke seriálu, a ani v tomto prípade nešetrili kritikou.

Foto: TV Markíza

„Tak toto je už priveľa!!! Tak Alenka je na pokraji šialenstva, Evu ste nechali zomrieť a teraz idú Kláru odsúdiť za rabovanie, krádež, ktorú nespáchala, pretože to bola pasca od Adely Brunovskej. Toto je už priveľa zla, páni scenáristi, Evita!“ písala rozhorčená diváčka.

Ďalšia sa hneď pridala: „Evita si mala rozmyslieť, či to bude telenovela alebo historický seriál. Mne sa zdá, že si neváži našu históriu a nepoukazuje na to zlo, len ho akoby podporovala. Negatívnym postavám sa nič nestane.“

Tieto komentáre prichádzajú potom, ako sa Evita Twardzik stihla pre Nový čas vyjadriť k smrti seriálovej Evy. Scenáristka pritom priznala, že chcela, aby sa diváci hnevali, keďže takto cítili autentické emócie.

Povedala: „Eva zomrela preto, aby bolo Slovensko nahnevané. Aby bolo nahnevané na to, že to bola zbytočná smrť a že prišli o jednu z hlavných postáv v seriáli. A ja stále hovorím, že ten hnev našich divákov je len zlomok toho hnevu, ktorý cítili reálni ľudia, keď prišli o svojich blízkych, o svoje deti, o svoje ženy, o svojich mužov, bratov, sestry. Všetkých možných. Pretože to boli vo vojne zbytočné úmrtia. Takže ja hovorím áno, hnevajte sa, ale hnevajte sa na to, čo bolo vtedy a ten hnev si prežite alebo stonásobte, a tak sa cítili naši predkovia, keď im ľudia zomierali vo vojne.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šou Love Island má svojich víťazov, diváci reagujú: Tvrdia, že bolo hlasovanie zmanipulované, ale nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac