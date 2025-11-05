To sa nedá pozerať, sťažujú sa diváci Dunaja. Nedávna scéna pre nich bola poslednou kvapkou, posielajú tvrdé odkazy

Obavy divákov Dunaja, k vašim službám neutíchajú. Po bombardovaní sa museli rozlúčiť hneď s tromi postavami, no teraz zisťujú, že dej sa vie zamotať ešte viac aj bez bômb. Astrid ohrozuje Helgu, Adela zas Kláru a v nebezpečenstve sú tiež Albert a Lukáš. Hoci sa blížime ku koncu série, fanúšikovia seriálu prestávajú veriť, že bude mať šťastný koniec.
Televízia pridáva ukážky zo súčasných aj budúcich epizód na sociálne siete. Diváci tak môžu diskutovať o tom, čo sa im páčilo, a čo naopak sledovali s privretými očami. Najnovšie sa ich pozornosť zamerala najmä na milostný trojuholník Kláry, Lukáša a Adely, pričom sa desia následkov plánu pani Kudličkovej.
Samé nešťastie a utrpenie
Na otázku, či majú diváci obavy o Kláru, sa väčšina v komentároch zhodla, že áno, no verili, že bude mať lepší koniec ako jej priateľka Eva. Napríklad: „Áno, Klára mu povie, že má mamu a lieči sa. Klára bude s Lukášom. Fandím im,“ alebo „Áno a bude krstnou mamou aj s Lukášom. Takto by to malo byť,“ alebo „Ja si myslím, že Lukáš jej pomôže a zistí, čo je Adela zač.“
Rýchlo sa však reakcie divákov zvrtli a začal sa objavovať odpor proti celému plánu Adely a tomu, že v seriáli momentálne prevláda zlo a to aj tam, kde by nemuselo.
„Áno, samozrejme, že tá situácia vzbudzuje obavy. Ale treba konštatovať, že celý scenár je veľmi zlý, nič potešujúce, iba samé negatívne udalosti. To, čo vystrájajú Adela aj Astrid, je značne prehnané. Naozaj si niekto myslí, že by sa to malo divákom páčiť? Dokedy to chcú s takými Adelami a „Astridami“ naťahovať? Kým neprestanú ľudia pozerať? Bola som fanúšikom Dunaja, ale už som z toho vývoja udalostí znechutená,“ priznala diváčka. Nebola pritom s takýmito pocitmi jediná.
„Som sklamaná zo seriálu, ako pokračuje… Evičku nechajú umrieť, kladná postava, obľúbená, od začiatku v seriáli, i keď tehotná, mala odísť za deťmi… Záporné postavy, tie sú nesmrteľné… Tereza, Holubec, hlavne Astrid sú nesmrteľné? Iba zlo sa šíri v seriáli,“ pridala sa druhá.
Ďalšie zas písali, napríklad: „Dnes hrozná časť, všetko len to zlé,“ alebo „To sa nedá pozerať, čo tam dali do scenára, mohli by dať aj pozitívne veci.“ Následne začali diváci posielať odkazy priamo scenáristke seriálu, a ani v tomto prípade nešetrili kritikou.
„Tak toto je už priveľa!!! Tak Alenka je na pokraji šialenstva, Evu ste nechali zomrieť a teraz idú Kláru odsúdiť za rabovanie, krádež, ktorú nespáchala, pretože to bola pasca od Adely Brunovskej. Toto je už priveľa zla, páni scenáristi, Evita!“ písala rozhorčená diváčka.
Ďalšia sa hneď pridala: „Evita si mala rozmyslieť, či to bude telenovela alebo historický seriál. Mne sa zdá, že si neváži našu históriu a nepoukazuje na to zlo, len ho akoby podporovala. Negatívnym postavám sa nič nestane.“
Tieto komentáre prichádzajú potom, ako sa Evita Twardzik stihla pre Nový čas vyjadriť k smrti seriálovej Evy. Scenáristka pritom priznala, že chcela, aby sa diváci hnevali, keďže takto cítili autentické emócie.
Povedala: „Eva zomrela preto, aby bolo Slovensko nahnevané. Aby bolo nahnevané na to, že to bola zbytočná smrť a že prišli o jednu z hlavných postáv v seriáli. A ja stále hovorím, že ten hnev našich divákov je len zlomok toho hnevu, ktorý cítili reálni ľudia, keď prišli o svojich blízkych, o svoje deti, o svoje ženy, o svojich mužov, bratov, sestry. Všetkých možných. Pretože to boli vo vojne zbytočné úmrtia. Takže ja hovorím áno, hnevajte sa, ale hnevajte sa na to, čo bolo vtedy a ten hnev si prežite alebo stonásobte, a tak sa cítili naši predkovia, keď im ľudia zomierali vo vojne.“
Nahlásiť chybu v článku