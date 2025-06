Tisíc pobočiek je v strate, zisková je iba necelá tretina. Slovenskú poštu čaká veľká zmena, nastane masívne zatváranie?

Ak sa pozrieme na hospodárske výsledky akciovky Slovenská pošta v posledných rokoch, uvidíme iba červené čísla. Od roku 2020 predstavuje kumulatívna strata niečo málo cez 50 miliónov eur pri stabilných tržbách presahujúcich 300 miliónov eur. Situácia je podľa slov jej šéfa taká vážna, že ak by sa nepristúpilo k transformácii, už budúci rok by hrozil krach.

O vlaňajšom negatívnom výsledku Slovenskej pošty sme vás informovali ešte v apríli. Už v tej dobe sa avizovalo, že inštitúciu čakajú veľké zmeny, transformácia siete, zlučovanie či v nevyhnutných prípadoch aj zatváranie pobočiek. O tom, ako by nový model mohol fungovať, priblížil v rozhovore pre Hospodárske noviny šéf pošty Vladislav Kupka.

Ako uviedol, transformácia by mala byť postavená na troch pilieroch – optimalizácii siete, zefektívňovaní procesov a investícií do technológií a inovácií. V praxi by to mohlo vyzerať tak, že sa vo väčších mestách, kde je pretlak pobočiek, tieto prevádzky zlúčia a budú fungovať efektívnejšie. Zároveň sa pri menších, prevažne stratových pobočkách, plánuje zaviesť takzvaný franšízový model po vzore zo zahraničia. Zároveň chce pošta zjednodušiť ponukové portfólio služieb.

V zisku je iba necelá tretina pobočiek

Uvedené kroky by mali mať minimálny dosah na koncových klientov, no akciovke ušetria financie a dokážu ju posunúť vpred. Ako ďalej Kupka prezradil, na Slovensku máme aktuálne takmer 1 400 pobočiek, pričom zhruba tisíc z nich nie je profitabilných. Napriek tomu sa vedenie pošty chce vyhnúť hromadnému zatváraniu prevádzok a následnému prepúšťaniu. V tomto smere môže pomôcť franšízový model.

„Naším cieľom je, aby sa tak ako v Česku či Rakúsku podieľala na chode vidieckych prevádzok aj samospráva. To znamená, že ak starosta chce, aby pobočka zotrvala, my mu ponúkneme franšízingový model,“ uviedol Kupka v rozhovore pre HN. V dlhodobom horizonte by Slovenská pošta chcela mať vo vlastnej réžii zhruba 400 pobočiek, zvyšok by nechala na franšízantoch. Z aktuálnych 10-tisíc pracovníkov by na konci transformácie, v roku 2028, malo ostať približne 7-tisíc.