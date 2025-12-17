Celý rok sme čakali a je to tu: Nový Avatar má 195 minút, ak máte vidieť len jeden film v kine, je to tento

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Avatar
Nadšenci filmov majú malý sviatok.

Nedočkavci si už dnes môžu vychutnať v kinách v predpremiére filmovú udalosť roka. Nový Avatar: Oheň a popol (Avatar: Fire and Ash) si odkrúti oficiálnu premiéru už zajtra a na fanúšikov čaká šialene dlhá nádielka v dĺžke 3 hodiny a 15 minút. 

Vždy, keď režisér James Cameron uvedie svoj nový film, je to zážitok. Pokojne môžeme povedať, že nenakrútil žiadnu zlú snímku a mnohým nadšencom už len pri vyslovení mena tejto žijúcej legendy naskakuje husia koža. Od roku 2009 zasvätil svoj život obrovskému projektu menom Avatar, o ktorého veľkoleposti svedčí aj fakt, že zavŕšenia tejto ságy sa dočkáme až v roku 2031. A teraz sme presne v polovici.

Celý rok sme netrpezlivo čakali a konečne je to tu

Do kín v týchto dňoch prichádza tretie pokračovania Avatara, od ktorého majú fanúšikovia veľké očakávania. Ak ste si náhodou povedali, že si počkáte a pozriete si ho radšej doma z pohodlia obývačky, na túto predstavu okamžite zabudnite. Ak by ste mali vidieť za tento rok len jediný film na strieborných plátnach, je to tento, pretože jedno je isté – bude obrovským audiovizuálnym zážitkom.

Bude najslabším zo všetkých?

Prví diváci ho už mali možnosť vidieť, a kým niektorí mu bez váhania udelili päť hviezdičiek z piatich, ďalší sú kritickejší a hviezdičky mu strhávajú.

„Avatar: Oheň a popol potvrdzuje, že James Camerom zostáva jedným z mála tvorcov, ktorí dokážu pojať blockbuster nielen ako atrakciu, ale ako plnohodnotný filmový svet s vlastnými témami, kontinuitou a emóciami,“ stojí v jednej z recenzií.

„James Cameron sa dokázal za 195 minút nikam neposunúť a len recyklovať,“ zhodnotil divák, ktorý neodchádzal zo stály až taký nadšený. Na ČSFD zatiaľ tretiemu Avatarovi svieti hodnotenie 76 %, čo je najmenej zo všetkých, no svoj názor vyjadrilo len asi 50 divákov. Uvidíme, ako sa tieto čísla v najbližších dňoch zmenia. Pevne veríme, že porastú.

Ak ale túžite po vizuálne podmanivom zážitku, nikto vám ho nenaservíruje tak, ako James Cameron. Takže utekajte do kina, pretože štvrté a piate pokračovanie Avatara uvidíme až v rokoch 2029 a 2031. To znamená, že od premiéry prvej časti po tú poslednú ubehne neuveriteľných 22 rokov.

