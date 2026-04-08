Text jej rodičia museli predčítať: Terezke z Paneláka priniesol úspešný seriál slávu i problém v škole

Foto: TV JOJ, Reprofoto Instagram.com/okmilanok

Jana Petrejová
Zaspomínala si na časy, keď nakrúcala známy projekt.

Pamätáte si na rozkošné ryšavé dievčatko, ktoré ste každý deň vídali v obľúbenom seriáli Panelák? Čas letí a to, čo bolo kedysi len detským hereckým debutom, sa pre Sabrinku Grlákovú stalo odrazovým mostíkom k dospelosti, umeniu a vlastnej ceste v živote.

Sabrina Grláková si získala srdcia divákov už ako päťročná, keď stvárnila Terezku Švehlovú v seriáli Panelák – postavu, ktorá sa stala jednou z nezabudnuteľných detských úloh v slovenskej televíznej histórii. Po dlhých rokoch si dnes už mladá žena, ktorá prekročila hranicu detstva a pôsobí ako dospelá umelkyňa s vlastnou identitou, zaspomínala v podcaste Návraty na natáčanie Paneláku.

Foto: TV JOJ

Blok pred kamerami nehrozil

Dnes už nie je “malá Terezka”, ktorú si pamätajú diváci – stala sa osobnosťou s vlastnými snami a talentom. Rada sa však vracia do obdobia, keď štartoval jeden z najúspešnejších slovenských seriálov, ktorý si mnohí obľúbili. Vtedy mala 5 – 8 rokov, no napriek tomu si pamätá na casting.

“Chodila som ešte do škôlky. Mama ma zobrala na casting, lebo som bola taká pojašená a výrečná, rada som sa ukazovala a predvádzala. Prišla som tam a bol tam vtedy Andy Kraus. Povedala som 2 – 3 vety, videli, že sa nehanbím a hneď ma zobrali. Tešila som sa z toho,” priznala 18-ročná Sabrina.

Kamery jej nerobili žiadny problém. “Práve že to prišlo až teraz, teda neskôr, ale vtedy som to vôbec nevnímala,” uviedlo mladé dievča a doplnilo: “Musím sa na to psychicky pripraviť, že sa bude na mňa veľa ľudí pozerať, takže je to ťažšie.“ Nielenže Sabrinka nemala blok pred kamerami, ale taktiež si neuvedomovala, že hrá po boku známych hereckých hviezd ako Diana Mórová a Vladimír Kobielsky, ktorí stvárnili v seriáli Terezkiných rodičov. Brala to skôr ako zábavu.

Nemožno to však povedať o samotnom učení sa textov. “Ja som vtedy ešte nevedela čítať, takže mi to všetko rodičia predčítali, ja som to opakovala,” poznamenala Sabrina.

Podpora doma, závisť v škole

