Včera deti, dnes dospelí: Čas zmenil hviezdy z Paneláka na nepoznanie. Niektoré ostali pri herectve

Legendárny slovenský seriál patril medzi najobľúbenejšie televízne projekty vysielané na TV JOJ a na obrazovkách sme ho mohli vidieť neuveriteľných takmer desať rokov. Seriál sledoval každodenné osudy rodín a susedov v jednej bratislavskej bytovke a jeho popularita spočívala práve v autentických postavách – vrátane tých detských.
Keď vo večerných hodinách zaznela pesnička od skupiny Desmod s názvom Lavíny, mnohí vedeli, o čo ide. Štartovala ďalšia časť Paneláku, ktorý mnohým prirástol k srdcu a spomínajú naň až dodnes. Do slovenskej televíznej histórie sa zapísal ako jeden z najdlhšie vysielaných projektov, ktoré odrážali život obyčajných ľudí – vrátane detí, ktoré sú už dnes dospelými osobami.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Aj malé deti, ktoré sa objavili v úlohách seriálových ratolestí, mali svoje nezabudnuteľné momenty na obrazovke. Panelák nebol len o drámach dospelých – spoznali sme aj deti, ktoré vyrastali priamo pred očami divákov. A hoci od natáčania uplynulo už viac ako 15 rokov, mnohé z nich dnes žijú úplne bežné životy mimo televíznych kamier.
Sabrina Grláková ako Terezka
Jednou z najvýraznejších detských tvárí Paneláku bola Sabrina Grláková, ktorá stvárnila postavu Terezky Švehlovej. Diváci si ju pamätajú ako rozkošné, prirodzene pôsobiace dievčatko. Stres nevnímala, za čo však môže jej veľmi nízky vek. “Ja som si ani neuvedomovala, že nakrúcam so známymi tvárami, pretože som mala 5 rokov. Bolo to pre mňa niečo úplne nové, ale bavilo ma to. Cítila som sa tam ako doma,” prezradila pre TV JOJ.
Dnes je zo Sabrinky dospelá mladá žena, ktorá oslávila minulý rok osemnásť rokov. Fanúšikovia ju môžu vidieť aktívnu na sociálnych sieťach, kde ukazuje nielen svoj nový vzhľad, ale aj záľuby v móde či umelecké aktivity, pričom ku korenom herectva si stále udržiava vzťah.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nahlásiť chybu v článku