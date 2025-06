Tento príbeh miluje celý svet: Legendárny Sex v meste je po 10 rokoch späť. Okamžite sa stal hitom

Slávna Carrie Bradshaw sa po strate milovaného manžela na obrazovky vrátila s novými otázkami a životom, ktorý je oveľa komplikovanejší než kedykoľvek predtým. A spolu s ňou aj jej verné kamarátky Miranda a Charlotte.

Pokračovanie populárneho seriálu Sex v meste je aktuálne najväčším hitom na streamovacej platforme Max, ako sme si všimli na FlixPatrole. Tretia séria seriálu And Just Like That (Ako to bolo ďalej) úplne ovládla rebríčky sledovanosti.

Návrat ikonických žien

Carrie, Mirandu a Charlotte poznajú ženy z celého sveta už od konca 90. rokov, keď pôvodný seriál Sex v meste v rokoch 1998 až 2004 prelomil tabu a redefinoval spôsob, akým sa na televíznych obrazovkách hovorí o ženách, sexe a priateľstve.

Po dvoch filmových pokračovaniach v rokoch 2008 a 2010, ktoré boli mimoriadne úspešné, si diváci mysleli, že príbeh je uzavretý. No v roku 2021 prišlo pokračovanie v podobe seriálu And Just Like That.

Tento nový seriál sleduje hlavné hrdinky po päťdesiatke. Už to nie sú bezstarostné tridsiatničky behajúce po Manhattane vo výstredných módnych kúskoch, ale ženy, ktoré čelia starnutiu, menopauze, strate životných partnerov, ale aj hľadaniu nového životného smeru. Seriál si však zachoval rovnako skvelý humor.

Obrovský hit

Pred pár týždňami dorazila na streamovaciu platformu Max 3. séria And Just Like That, ktorá ponúkne celkovo 12 epizód. Zatiaľ je dostupných prvých 5 dielov, pričom nové pribúdajú pravidelne každý štvrtok.

Okrem už známych postáv sa pridali aj ďalšie, ktoré do deja priniesli nový vietor. Príbeh sa zaoberá aj aktuálnymi spoločenskými témami ako rodová identita, technologický pokrok či hľadanie rovnováhy medzi rodinou a sebou samým.

Seriál si však stále drží svoju klasickú estetiku. Opäť nechýba skvelá hudba, luxusné outfity a nezameniteľná atmosféra New Yorku, no zároveň sa nebojí riskovať a prísť s niečím novým, kontroverzným.

Pokračovanie kultového Sexu v meste tak nie je len nostalgickým výletom do minulosti, ale moderným, zábavným a dojemným seriálom. Preto, ak máte radi tieto štýlové ženy z New Yorku, nenechajte si ujsť novú sériu And Just Like That.