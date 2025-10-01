Tento nový film musíte vidieť: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Totálne vás dostane

Dlhý jesenný večer, teplá deka, šálka horúceho čaju a k tomu dobrý film. Jeseň je ako stvorená na domáce kino, keď sa vonku rýchlo stmieva a sychravé počasie vás núti zostať doma – vtedy nie je nič lepšie, ako ponoriť sa do napínavého trileru alebo sa dobre zasmiať pri skvelej komédii. Netflix na október pripravil poriadnu nádielku noviniek a my sme pre vás vytvorili výber toho najzaujímavejšieho.
Buď chlap!
Ak ste milovníkmi českej kinematografie, tak už dnes si na Netflixe môžete pozrieť dobrodružnú komédiu s názvom Buď chlap!
Film rozpráva o Pavlovi, sympatickom, no trochu stratenom mužovi v strednom veku, ktorý akoby čakal, že sa jeho život začne sám od seba meniť k lepšiemu. Stále býva s mamou a vyhýba sa akejkoľvek zodpovednosti. Zlom nastane, keď stretne svoju lásku z minulosti, ktorá je presný opak neho, pretože je energická a sebavedomá. Aby ju Pavol získal, rozhodne sa odísť do Vysokých Tatier na netradičný výcvikový tábor pre „nechlapov“.
Victoria Beckam
Onedlho Netflix uvedie novú trojdielnu dokumentárnu sériu o Victorii Beckam. Dokument sleduje život Victorie Beckam od jej detstva, cez začiatky v kariére popovej ikony Spice Girls, až po úspechy v módnom svete, kde sa presadila ako módna návrhárka.
V dokumente by sa okrem samotnej Victorie mal objaviť aj jej manžel David Beckam a ich spoločné deti.
Do zákulisia života jednej z najznámejších žien na celom svete budete môcť nahliadnuť už 9. októbra 2025.
Zbormajster
Nová československá dráma Zbormajster, ktorá sa natáčala aj v New Yorku, otvorila dôležité témy a získala pozitívne recenzie nielen od divákov, ale aj od filmových kritikov, ktorí si ju mohli pozrieť v kinách od 10. júla 2025.
Dej filmu vás vráti na začiatok 90. rokov, do sveta prestížneho dievčenského speváckeho zboru. Trinásťročná Karolína sníva o tom, že sa stane jeho súčasťou. Jej cesta k hudobnému snu však nie je iba o speve a disciplíne, ale aj o súrodeneckej rivalite, hľadaní vlastného hlasu, nielen toho speváckeho, a o krehkej hranici medzi rešpektom a zneužitím dôvery. Najväčší dôraz príbeh filmu kladie na vzťah Karolíny k charizmatickému, no kontroverznému zbormajstrovi, ktorého stvárnil Juraj Loj. Jeho postava však nie je vykreslená čiernobielo, práve naopak.
Ako sme vás už informovali, snímka je inšpirovaná skutočnou udalosťou, konkrétne kauzou okolo zboru Bambini di Praga. Bambini di Praga bol prestížny český detský spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1973 ako pokračovanie tradície, ktorú založil Bohumil Kulinský starší po druhej svetovej vojne. Pod vedením jeho syna, Bohumila Kulínskeho mladšieho, dosiahol zbor medzinárodné uznanie a vystupoval na svetových scénach. Za týmto úspechom sa však skrývala desivá realita.
Kulinský mladší bol totiž v roku 2009 odsúdený za sexuálne zneužívanie dievčat vo veku od 12 do 20 rokov, ktoré boli členkami zboru. Prípad, ktorý sa ťahal viac než dekádu, sa stal jedným z najrozsiahlejších škandálov sexuálneho zneužívania v Česku.
Snímka dorazí na Netflix 10. októbra 2025.
The Woman in Cabin 10
Ak máte radi poriadne napínavé trilery, určite si nenechajte ujsť nový americký film The Woman in Cabin 10, ktorý dorazí na Netflix 10. októbra 2025.
Dej filmu sa sústredí na mladú investigatívnu novinárku, ktorú stvárnila Keira Knightley, ktorá dostane životnú príležitosť – vydať sa na luxusnú plavbu cez severné more, kde má pripraviť reportáž o exkluzívnej jachte a jej prominentných pasažieroch.
Spočiatku všetko vyzerá ideálne, dokonalý servis, elegantné prostredie a výnimoční hostia. No pokojný priebeh výletu sa veľmi rýchlo zmení na psychologický horor.
Jednu noc novinárka tvrdí, že z vedľajšej kajuty videla, ako niekto zhodil ženu cez palubu. V šoku kontaktuje posádku, ale narazí na chladný odpor. Posádka jej totiž tvrdí, že kajuta vedľa nej je úplne prázdna a nikto iný nič nevidel.
Postupne napätie narastá čoraz viac a s ním aj pocit izolácie. Novinárka sa tak ocitne v pasci na otvorenom mori, medzi ľuďmi, ktorým nemôže veriť.
Nahlásiť chybu v článku