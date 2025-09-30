Tento nový seriál musíte vidieť: Je absolútnym hitom Netflixu, má hodnotenie 78 %. Diváci chvália značne napínavý dej

Máme pre vás tip na skvelý seriál, ktorý si túto jeseň nesmiete nechať ujsť. Udrží vás v napätí od začiatku do konca, zhltnete ho za jeden deň.
Seriál Wayward, ktorý je z americkej, kanadskej a britskej produkcie, ovládol rebríčky sledovanosti na Netflixe v 90 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole. Radí sa medzi žánre dráma a triler, má len 8 epizód s minutážou 40 až 50 minút, preto sa dokonale hodí na seriálový maratón.
Dej vás udrží v napätí
Príbeh seriálu vás zavedie do ospalého mestečka, kde sa zdanlivo bežná policajná rutina naruší záhadami okolo miestnej školy pre problémových tínedžerov. V jej čele stojí charizmatická, no nevyspytateľná postava, ktorá má na študentov nezvyčajne silný vplyv.
Miestny policajt však postupne odhaľuje čoraz znepokojivejšie skutočnosti. Každá epizóda tak odkrýva ďalšiu vrstvu temnoty.
Za jeho tvorbou stojí talentovaná Mae Martin, nielen ako scenáristka, ale aj ako herečka. Réžie sa ujal skúsený Euros Lyn, ktorý sa podpísal aj za úspešným seriálom Black Mirror.
Má hodnotenie 78 %
Kým na Rottent Tomatoes seriál získal hodnotenie až 78 %, na filmovom portáli ČSFD mu svieti len 55 %. Diváci chvália najmä napínavý dej.
„Skvelá atmosféra a fajn zápletky,“ vyzdvihuje jeden z divákov.
„Výborný dej,“ dodáva ďalší.
