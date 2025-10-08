Tento film musíte vidieť. Je absolútnym hitom Netflixu: Budete plakať od smiechu. Zarobil šialenú sumu

Záznam zo snímky Buď chlap!, foto: Bioscop

Klaudia Oselská
Tip na film
Podľa divákov má potenciál byť evergreenom.

Pripravte si pukance. Máme pre vás tip na skvelú komédiu, ktorá vás poriadne pobaví. Recenzie divákov sú síce zmiešané, ale sledovanosť hovorí niečo celkom iné. 

Česká komédia s názvom Buď chlap! je síce už z roku 2023, ale len pred pár dňami dorazila na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix, kde okamžite ovládla rebríčky sledovanosti na Slovensku a v Česku, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Viac z témy Tip na film:
1.
Slovenský film totálne ovládol naše kiná, tržby presiahli 600-tisíc: Nepozerá sa naň ľahko, má vysoké hodnotenie 81 %
2.
Tento film musíte vidieť: Do kín dorazil nový český horor. Diváci chvália napínavý dej. Má hodnotenie 60 %
3.
Tento nový film musíte vidieť: Aj sa pri ňom zamilujete, aj si oddýchnete. Diváci chvália nádherný vizuál
Zobraziť všetky články (345)

Natáčal sa vo Vysokých Tatrách

Film sleduje Pavla, ktorého stvárnil známy český herec Jakub Prachař, sympatického, no trochu strateného muža v strednom veku, ktorý akoby čakal, že sa jeho život začne sám od seba meniť k lepšiemu. Stále býva s mamou a vyhýba sa akejkoľvek zodpovednosti.

Zlom nastane, keď stretne svoju lásku z minulosti, ktorá je presný opak neho, pretože je energická a sebavedomá. Aby ju Pavol získal, rozhodne sa odísť do Vysokých Tatier na netradičný výcvikový tábor pre „nechlapov“, ktorý sa však zmení na komický boj o život.

Záznam zo snímky Buď chlap!, foto: Bioscop

Zarobil peknú sumu

Aj napriek tomu, že snímka na filmovom portáli ČSFD získala hodnotenie len 40 % a na IMDB jej svieti 5,2/10, je medzi divákmi veľmi obľúbená, čo dokazuje nielen vysoká sledovanosť na Netflixe, ale aj tržby v kinách, ktoré dosiahli cez 1,3 milióna eur.

Diváci však kritizujú, že film je nezmyslom, pretože množstvo scén je v skutočnom živote nereálnych. Našli sa ale aj takí, ktorým sa veľmi páčil, dokonca tvrdia, že sa z neho môže stať evergreen.

„Veľmi príjemný film, ktorý bude zrieť časom a má potenciál byť evergreenom,“ chváli jeden z divákov.

„Úplne na pohodu tradičná česká záležitosť.“

„Film pre celú rodinu, ktorý môže vytvoriť dobrú náladu,“ dodávajú ďalší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento film musíte vidieť: Do kín dorazil nový český horor. Diváci chvália napínavý dej. Má…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac