Tento film musíte vidieť. Je absolútnym hitom Netflixu: Budete plakať od smiechu. Zarobil šialenú sumu

Pripravte si pukance. Máme pre vás tip na skvelú komédiu, ktorá vás poriadne pobaví. Recenzie divákov sú síce zmiešané, ale sledovanosť hovorí niečo celkom iné.
Česká komédia s názvom Buď chlap! je síce už z roku 2023, ale len pred pár dňami dorazila na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix, kde okamžite ovládla rebríčky sledovanosti na Slovensku a v Česku, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Natáčal sa vo Vysokých Tatrách
Film sleduje Pavla, ktorého stvárnil známy český herec Jakub Prachař, sympatického, no trochu strateného muža v strednom veku, ktorý akoby čakal, že sa jeho život začne sám od seba meniť k lepšiemu. Stále býva s mamou a vyhýba sa akejkoľvek zodpovednosti.
Zlom nastane, keď stretne svoju lásku z minulosti, ktorá je presný opak neho, pretože je energická a sebavedomá. Aby ju Pavol získal, rozhodne sa odísť do Vysokých Tatier na netradičný výcvikový tábor pre „nechlapov“, ktorý sa však zmení na komický boj o život.
Zarobil peknú sumu
Aj napriek tomu, že snímka na filmovom portáli ČSFD získala hodnotenie len 40 % a na IMDB jej svieti 5,2/10, je medzi divákmi veľmi obľúbená, čo dokazuje nielen vysoká sledovanosť na Netflixe, ale aj tržby v kinách, ktoré dosiahli cez 1,3 milióna eur.
Diváci však kritizujú, že film je nezmyslom, pretože množstvo scén je v skutočnom živote nereálnych. Našli sa ale aj takí, ktorým sa veľmi páčil, dokonca tvrdia, že sa z neho môže stať evergreen.
„Veľmi príjemný film, ktorý bude zrieť časom a má potenciál byť evergreenom,“ chváli jeden z divákov.
„Úplne na pohodu tradičná česká záležitosť.“
„Film pre celú rodinu, ktorý môže vytvoriť dobrú náladu,“ dodávajú ďalší.
