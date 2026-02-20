Televízia Doma prichádza s romantickým hitom od tvorcu Sexu v meste. Príjemná oddychovka vás pobaví

Televízia Doma prinesie divákom novú seriálovú lahôdku zo sveta romantiky, humoru a kariérnych snov. Americký romanticko-komediálny seriál Znovu 20 (Younger) od tvorcu kultových hitov Sex v meste či Emily in Paris ukazuje, že začať odznova sa dá v každom veku – ak má človek odvahu, nadhľad a chuť riskovať.
„Seriál Znovu 20 prináša svieži, vtipný a zároveň veľmi aktuálny pohľad na životné reštarty, kariérne výzvy aj medziľudské vzťahy. Veríme, že jeho energický štýl, silné ženské postavy a atraktívne prostredie moderného New Yorku oslovia naše diváčky aj divákov a seriál sa stane obľúbenou súčasťou večerného vysielania televízie Doma,“ cituje slová Silvie Majeskej, programovej riaditeľky skupiny Markíza, tlačová správa.
Romanticko-komediálny príbeh z prostredia newyorského knižného vydavateľstva si od svojho uvedenia v roku 2015 získal milióny divákov po celom svete a počas siedmich sérií sa zaradil medzi najvýraznejšie seriály svojej generácie.
Od tvorcu Sexu v meste a Emily in Paris
Za projektom stojí uznávaný producent a scenárista Darren Star, autor legendárnych titulov Sex v meste, Beverly Hills 90210, Melrose Place či globálneho hitu Emily in Paris, čo sa odráža v typickom štýle seriálu – v ostrých dialógoch, silných ženských postavách a témach, ktoré presne vystihujú dynamiku dnešnej doby.
Hlavnou hrdinkou je Liza Miller (Sutton Foster), štyridsaťročná rozvedená žena, ktorá po tom, čo ju manžel opustil kvôli inej žene a pripravil ju o spoločný majetok, zostáva na životnej križovatke a po rokoch strávených mimo pracovného trhu hľadá novú životnú šancu.
Keď zistí, že v kreatívnom biznise hrá vek proti nej, rozhodne sa pre odvážny krok – s pomocou modernej vizáže a falošnej online identity začne vystupovať ako žena po dvadsiatke. Nečakaný plán jej otvorí dvere do prestížneho vydavateľstva v New Yorku, no zároveň ju postaví pred množstvo komických aj dramatických situácií, keď musí balansovať medzi kariérou, priateľstvami, láskou a tajomstvom o svojom skutočnom veku.
Seriál s autentickou atmosférou New Yorku
Seriál vznikol na motívy rovnomenného románu Pamely Redmond Satran a jeho televízna adaptácia sa pripravovala takmer desať rokov.
Tvorcovia zasadili príbeh do dynamického prostredia newyorského vydavateľského sveta, kde prirodzene rezonujú témy trendov, sociálnych sietí, kariérnych ambícií, generačných rozdielov či vekových predsudkov. Nakrúcanie priamo v uliciach New Yorku dodalo seriálu autentickú atmosféru a vizuálnu príťažlivosť, ktorá patrí k jeho charakteristickým znakom.
TV Doma uvedie túto novinku v premiére od pondelka 23. februára 2026.
