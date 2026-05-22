Šimečka prijal Jovinečkovu výzvu a zaplával si v jazere ako Fico. Premiéra vyzval na debatu

Známy slovenský influencer Filip Jovanovič, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Jovinečko, nedávno zverejnil video, v ktorom paroduje premiéra Roberta Fica. Zároveň vyzval predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, aby natočil podobné video. On jeho výzvu prijal.
Aj Šimečka si zaplával v jazere
Jovinečko sparodoval video Roberta Fica, v ktorom sa premiér kúpe v jazere a cvičí. V závere videa vyzval Michala Šimečku, aby zaplával „motýlika“. Ten v komentári napísal, že ak dajú ľudia na jeho komentár 10-tisíc lajkov, výzvu prijme. Komentár má aktuálne viac ako 20-tisíc lajkov.
Šimečka sľub splnil, zverejnil video, ako pláva v jazere. Premiérovi odkázal, že sa nestačí len kúpať, treba aj pracovať. Zároveň ho vyzval na debatu o tom, kam dostal Slovensko po 15 rokoch jeho vlád.
