Česká vláda zvažuje predaj spoločnosti, ktorá sa špecializuje na výrobu výbušnín a streliva. Záujem má Francúzsko

Česká vláda zvažuje predaj pardubickej spoločnosti Explosia, štátneho výrobcu výbušnín a streliva známeho najmä produkciou plastickej trhaviny Semtex. Po návšteve podniku to v piatok povedal český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Podľa Babiša prejavilo o firmu záujem Francúzsko prostredníctvom prezidenta Emmanuela Macrona, ale aj ďalšie európske spoločnosti. Premiér uviedol, že Explosii sa v poslednom období mimoriadne darí a firma podľa neho zvýšila výnosy až päťnásobne.
„Ak by došlo k tomu, že by sme Explosiu predali, tak to musí byť za extrémne dobrých podmienok pre štát a pri zachovaní jej postavenia aj z pohľadu vzťahu Explosie a českej armády,“ povedal Babiš novinárom. Dodal, že osobne by predaj podporil.
S výnosom má plán
Premiér zároveň naznačil, že výnos z prípadného predaja by mohol byť použitý na investície do obrany a plnenie záväzkov voči NATO.
Podľa portálu Ekonomický denník otvoril Babiš tému možného predaja už v stredu počas stretnutia na českom ministerstve obrany.
Explosia patrí medzi tradičných českých výrobcov výbušnín a streliva. Jej história siaha do roku 1920, keď bola v Semtíne založená Československá akciová továreň na výbušné látky. Výroba v novom závode sa začala o rok neskôr.
