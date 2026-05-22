Česká vláda zvažuje predaj spoločnosti, ktorá sa špecializuje na výrobu výbušnín a streliva. Záujem má Francúzsko

Zuzana Veslíková
SITA
Premiér Babiš pripustil predaj výrobcu Semtexu.

Česká vláda zvažuje predaj pardubickej spoločnosti Explosia, štátneho výrobcu výbušnín a streliva známeho najmä produkciou plastickej trhaviny Semtex. Po návšteve podniku to v piatok povedal český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom portál Novinky.cz.

Podľa Babiša prejavilo o firmu záujem Francúzsko prostredníctvom prezidenta Emmanuela Macrona, ale aj ďalšie európske spoločnosti. Premiér uviedol, že Explosii sa v poslednom období mimoriadne darí a firma podľa neho zvýšila výnosy až päťnásobne.

„Ak by došlo k tomu, že by sme Explosiu predali, tak to musí byť za extrémne dobrých podmienok pre štát a pri zachovaní jej postavenia aj z pohľadu vzťahu Explosie a českej armády,“ povedal Babiš novinárom. Dodal, že osobne by predaj podporil.

S výnosom má plán

Premiér zároveň naznačil, že výnos z prípadného predaja by mohol byť použitý na investície do obrany a plnenie záväzkov voči NATO.

Podľa portálu Ekonomický denník otvoril Babiš tému možného predaja už v stredu počas stretnutia na českom ministerstve obrany.

Explosia patrí medzi tradičných českých výrobcov výbušnín a streliva. Jej história siaha do roku 1920, keď bola v Semtíne založená Československá akciová továreň na výbušné látky. Výroba v novom závode sa začala o rok neskôr.

„Čas ponižovania sa skončil,“ vyhlásil minister. Poľsko zverejnilo vzory na prepis sobášov rovnakého pohlavia

