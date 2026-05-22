Úprimná spoveď Mira Jaroša: Prehovoril o návštevách psychológa

Starostlivosť o duševné zdravie už dávno nemusí byť témou, o ktorej sa hovorí potichu. Čoraz viac známych tvárí otvorene priznáva, že aj psychická pohoda si zaslúži rovnakú pozornosť ako tá fyzická.
Spevák Miro Jaroš sa narovinu vyjadril k téme, ktorá je blízka mnohým ľuďom. Na sociálnej sieti Instagram priznal, že navštevovať psychológa nepovažuje za hanbu, a prezradil aj to, čo mu pomáha udržiavať si vnútornú rovnováhu. Pokoj nachádza najmä v obyčajných chvíľach, počas ktorých dokáže vypnúť, nadýchnuť sa a na chvíľu uniknúť od každodenného tlaku.
O psychológovi hovorí otvorene
Miro Jaroš patrí medzi známe osobnosti, ktoré sa neboja hovoriť aj o vážnejších témach. Tentoraz sa dotkol duševného zdravia a pripomenul, že vyhľadať pomoc odborníka nie je prejavom slabosti. „Chodiť k psychológovi nie je hanba. Aj ja mám toho svojho,“ priznal spevák otvorene.
Otvorenosť v tejto téme môže povzbudiť najmä ľudí, ktorí nad podobným krokom uvažujú, no stále ich brzdí strach z reakcie okolia. Jaroš tým naznačil, že starať sa o seba znamená aj vedieť si priznať, keď človek potrebuje priestor, oporu alebo odborný pohľad zvonka.
