Zlá správa pre Machalu a SŠA: Názov USA je podľa odborníkov definitívny

Foto: TASR - Pavol Zachar

Klaudia Oselská
Skratka USA v slovenčine platí už od roku 1973.

Kauza okolo SŠA Lukáša Machalu má pokračovanie. Odborníci sa však vyjadrili, že tento návrh nemá opodstatnenie. Skratka USA je totižto v našom spisovnom jazyku platná už viac ako 50 rokov. 

Poslanec Ondrej Dostál sa s návrhom Generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry a podpredsedu Rady STVR Lukáša Machalu o používaní skratky „SŠA“ namiesto „USA“ obrátil na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý má podľa zákona na starosti štandardizáciu geografických názvov, ako uviedol na sociálnej sieti.

Tvrdí, že predsedníčka úradu Lucia Gocníková mu v odpovedi na jeho list oficiálne potvrdila, že záväznými štandardizovanými podobami názvu sú „Spojené štáty americké“, „Spojené štáty“ a skratka „USA“.

Úrad zároveň uviedol, že skratka „USA“ bola štandardizovaná rozhodnutím už v roku 1973, odvtedy sa nezmenila, je stále v platnosti a jej používanie je podľa zákona záväzné aj pre médiá.

Machala chce novinárov sankcionovať

Ako sme vás už informovali, Lukáš Machala nedávno ostro kritizoval úroveň jazyka v spravodajstve a navrhol, aby redaktori niesli za chyby aj finančnú zodpovednosť.

Machala vyhlásil, že verejnoprávne vysielanie musí pracovať s bezchybnou slovenčinou. Pripomenul, že v minulosti boli jazykové chyby v televízii sankcionované a naznačil, že podobný systém by sa mohol vrátiť.

Okrem pravopisu sa zameral aj na konkrétne výrazy. Kritizoval používanie ukrajinských názvov miest, no výraznú pozornosť vzbudil najmä jeho postoj ku skratke USA. Podľa neho by sa mala používať skratka SŠA, teda Spojené štáty americké. Táto podoba však nie je v slovenskom jazykovom prostredí bežná a väčšina publika ju nepozná.

Na čo hneď reagoval aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Odborníci pripomenuli, že skratka USA je v slovenčine dlhodobo ustálená, zdomácnená a pre verejnosť zrozumiteľná.

Donald Trump má vraj „dvojníka“. Je ním 700-kilový byvol

