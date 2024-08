Na pľaci spal každý s každým, tvorcom sa vyhrážali bombou: Toto ste o zákulisí seriálu Beverly Hills 90210 nevedeli

Na svete neexistuje azda známejší tínedžerský seriál, než je tento kult z 90. rokov. Jeho zašlú slávu sa nedávno rozhodla oživiť nová slovenská televízna stanica Markíza Klasik, keď ho zaradila do svojej programovej štruktúry. Vysiela ho každý víkend vždy v dvoch častiach za sebou, v pôvodnom českom jazyku a pekne od začiatku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najznámejšie seriálové poštové smerovacie číslo pozná veľmi dobre jedna celá generácia. Americký seriál Beverly Hills 90210 patril k najznámejším žánrovým počinom svojej doby. Zobrazoval svet násťročnej generácie v prostredí bohatstva a luxusu, navyše v takej podobe, v akej mal. Zobrazoval reálne problémy mladých ľudí, nebál sa otvárať otázky užívania drog či násilia, ale aj nechráneného sexu.

Samozrejme, celé to malo takú typickú americkú, presladenú pozlátku. Keďže seriál vysielala americká stanica FOX v hlavnom vysielacom čase, nemohla si dovoliť zachádzať do prílišných detailov. Napokon, ani vtedajšia doba na to nebola pripravená. Seriál sa ale aj napriek tomu stal nemalým hitom a dnes mu právom patrí prívlastok kultu.

Beverly Hills 90210 sa stal jedným z najpamätnejších produktov určených pre mladšieho diváka a to, čo vzniklo v nasledujúcich rokoch, sa dokonca nebálo ho kopírovať (napríklad seriál O.C. California (The O.C.)), či povýšiť zápletky a tabuizované témy na ešte vyššiu úroveň (v britskom seriáli pre mládež s názvom Skins hlavní hrdinovia otvorene konzumovali alkohol, užívali drogy a oddávali sa neviazanému sexu, v netflixovom hite 13 Reasons Why sa zas objavila explicitná scéna samovraždy hlavnej hrdinky, ktorú po kritike veľká streamovacia platforma musela z epizódy odstrániť).

Všetko malo byť úplne inak

Asi tak ako pri každom seriáli, aj Beverly Hills 90210 mal pôvodne vyzerať inak. Okrem toho, že hlavných hrdinov mali hrať úplne iní herci, sa tvorca toho všetkého – producent Darren Star – pohrával s myšlienkou nazvať seriál Potomac 20854. Chcel tak vzdať hold svojej „rodnej hrude kamenistej“. Či ho ale k zmene lokácie, a tak aj k názvu seriálu viedlo to, že Potomac 20854 znelo ako označenia robota, nevedno. Dokonca sa aj rôznia názory, že bol Potomac vôbec zvažovaným názvom pre seriál, alebo ide len o fámu.

Stanica ho nechcela za stáleho účinkujúceho

Ak si seriál Beverly Hills 90210 veľmi dobre pamätáte z 90. rokov, možno vám neunikol detail, že v úvodných titulkoch je meno dnes už zosnulého herca Luka Perryho, stvárňujúceho jednu z hlavných postáv menom Dylan McKay, uvedené ako hosť. Bolo to preto, že stanica FOX nechcela túto postavu v seriáli udržať po celý čas. Jeden z tvorcov seriálu – Aaron Spelling – mal ale postavu problémového Dylana natoľko rád, že sa ju rozhodol z deja neodstrániť. Napokon, aj u divákov zabodovala. Spelling tak za Dylana zabojoval a neskôr sa z neho stala hviezda seriálu.

Klamárky

Obsadenie hlavných hrdinov Beverly Hills 90210 nebolo jednoduché nájsť. Finálna zostava ale skončila priam až na výbornú. Dva konkrétne príbehy o obsadení dvoch ženských postáv sú ale nesmierne úsmevné.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného