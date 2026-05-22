Pár kúpil starý autobus za 4 300 eur a premenil ho na plážový dom. Teraz cestujú po celom svete

Žijú si svoj americký sen po svojom. Namiesto naháňania sa za kariérou a kúpou luxusného domu sa rozhodli prerobiť si starý autobus na svoj domov a precestovať v ňom celý svet. Spoločnosť im robia ich dvaja psi.
Mladý inovatívny pár – Allison a Nick predali celý svoj majetok, dali výpoveď v práci a kúpili si starý školský autobus za 5 000 dolárov, (v prepočte približne 4 300 eur), z ktorého urobili skvelý plážový dom, píše New York Post.
O to, ako prerobili autobus na obývateľný domov a ako v ňom cestujú po svete, sa delia aj na TikToku, kde ich môžete nájsť pod prezývkou rollingwithophelia. Ich videá majú milióny pozretí.
@rollingwithophelia
A tour of our school bus home 🚌 #home #lifestyle #travel #lifeontheroad
Žijú na kolesách
Starý 12-metrový autobus si kúpili ešte v roku 2018 cez akciu, ktorú našli na eBay. Údajne to bol úplne spontánny nápad. Následne autobus prerobili od základu. Vytrhali starú izoláciu a vymenili všetko, čo sa dalo. Väčšinu „nových“ predmetov zháňali na šrotoviskách, dokonca „nové“ dvere našli na vrakovisku karavanov. Chceli tak ušetriť čo najviac peňazí.
Prezradili tiež, že ani jeden z nich nebol manuálne zručný a vôbec nevedeli, čo robia. Vraj si všetko urobili svojpomocne podľa videí na YouTube.
@rollingwithophelia
#ad GIVEAWAY! You can win the @insta360 official GO Ultra camera! Go to @rollingwithophelia on Instagram for all the details! #Insta360 #Insta360goultra #pov
Na rekonštrukciu autobusu minuli 45-tisíc dolárov (okolo 38-tisíc eur). Ich vysnívaný dom na kolesách ich tak stál cez 42-tisíc eur. Od roku 2021 v ňom cestujú po svete aj so svojimi psami.
Nahlásiť chybu v článku