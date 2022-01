Vraj špiní meno Ukrajincom, ukazuje, že kradnú a správajú sa vulgárne: Seriálový hit Emily in Paris čelí sťažnosti

Seriál Emily in Paris patrí aktuálne medzi najvýraznejšie svojho druhu. Koncom decembra Netflix uviedol 2. sériu, ktorá sa doteraz drží v rebríčku Top 10 na Slovensku, čo svedčí o jeho obľúbenosti. Kým ho mnohí z nás milujú, v Ukrajine rozprúdil debatu o tom, ako je vnímaná ich krajina v zahraničí a že takýto obraz je neprípustný, informuje BBC.

Na úvod je nutné dodať, že Emily in Paris je seriál plný klišé, ktoré mnohokrát ani nie sú pravda, no aj tak ich vnímame, ako keby boli skutočné. Stereotypizuje aj samotné Francúzsko či Francúzov a preto nie je prekvapením, že ak sa tak objaví osoba iného pôvodu, bude vykreslená prostredníctvom najväčších predsudkov, ktoré o jej národnosti kolujú.

Briti sedia v krčme pri futbale a Ukrajinci kradnú

Napríklad v druhej sérii sme mohli vidieť postavu Brita Alfieho, ktorý je povahovo značne jednoduchší ako Francúzi a najviac ho baví sedieť v krčme pri pive a pri futbale.

Vlna kritiky sa však valí z Ukrajiny. V jednej z častí sme videli, ako sa Emily na kurze francúzštiny spozná s novou spolužiačkou Petrou z Ukrajiny. V jej charaktere sú zakorenené všetky predsudky, ktoré k tejto krajine ľudia môžu mať a ukazuje ju ako drsné dievča, ktoré si nedáva servítku pred ústa a ako zábavu vníma kradnutie v luxusnom obchode.

Emily, pôvodom z USA, sa nepáči, že ju Petra v podstate prinútila kradnúť a tak sa ju snaží presvedčiť, aby oblečenie vrátila. Petra jej na to odvrkne, že sa nemôže vrátiť do obchodu, pretože by bola kvôli krádeži deportovaná.

Vzbúril sa ukrajinský minister kultúry

Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko protestoval proti podľa neho neprijateľnému stvárneniu mladej ženy pôvodom z Ukrajiny – Petry, píše TASR. Vyobrazenie Petry nahnevalo ukrajinských divákov i ministra Tkačenka, ktorý označil takúto “karikatúru” Ukrajinky za neprijateľnú a vedeniu Netflixu zaslal protestný list. Uviedol v ňom, že takéto zobrazenie Ukrajinky je možno umeleckou hyperbolou, ale Ukrajinci majú napriek tomu právo byť rozhorčení.

Streamovacia služba Netflix bola vo svojej reakcii podľa Tkačenka, pomerne diplomatická. “Poďakovali sa za spätnú väzbu s tým, že zachytili nevôľu ukrajinských divákov pre vyobrazenie postavy pôvodom z Ukrajiny. Dohodli sme sa, že v roku 2022 budeme v úzkom kontakte, aby sme takýmto prípadom zabránili,” uviedol minister pre web Dev.ua.

Vyjadril tiež presvedčenie, že takýto aktívny tlak určite pomôže zabezpečiť, aby sa postoj Ukrajincov zohľadnil pri vyobrazení Ukrajincov v budúcich produkciách Netflixu. Podľa ministra celá situácia nastoľuje dôležitú otázku o obraze Ukrajiny v zahraničí.

Je plný stereotypov, no diváci ho zbožňujú

Seriál Emily in Paris vyvolal ošiaľ už minulý rok, kedy uviedol svoju prvú sériu. Jeho tvorca Darren Star stál predtým za seriálovými projektami ako Sex v meste alebo 90210: Nová generácia a keď sa fanúšikovia dozvedeli, že Netflix uviedol jeho nový seriál, zostali nadšení.

Ukazuje príbeh mladej Američanky v prevedení charizmatickej Lily Collins, ktorá prichádza pracovať do atraktívneho Francúzska. Seriál je zaujímavý aj po svojej vizuálnej stránke, totiž Emily má v každej jednej scéne originálne kostýmy, ktoré ju robia neuveriteľne štýlovou.

Francúzi ku nej nie sú milí, pretože neovláda ich jazyk a už na prvý pohľad je až príliš extravagantnou. Okrem toho sú vyobrazení ako ľudia, ktorým nevadí častá nevera. Podľa informácií BBC, prvá séria bola kritizovaná samotnými Francúzmi, práve kvôli propagovaniu mylných stereotypov. Áno, baretku skutočne nenosí každá Francúzska, ktorú stretnete na ulici, najlepšie priamo pod Eiffelovkou.