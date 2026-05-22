Nesprávne pripravená zaváranina mala desivé následky. Muž sa otrávil najjedovatejším toxínom

Pomerne raritný prípad úmrtia sa udial v americkom štáte Washington. Úrady okresu Grays Harbour oznámili, že muž vo veku 55 až 65 rokov zomrel pravdepodobne na botulizmus.
Zavarený toxín
Ako píše portál IFL Science, prípad sa odohral koncom apríla 2022. Podozrenie vyšetrovatelia nadobudli vtedy, keď preskúmali mužove zaváraniny, v ktorých našli baktériu Clostridium botulinum.
Tá spôsobuje život ohrozujúci stav spôsobený toxínmi, ktoré produkuje v anaeróbnych podmienkach. Toxín napáda nervový systém, spôsobuje ťažkosti s dýchaním, svalovú paralýzu a smrť.
Nesprávna konzervácia je problém
Baktérie sa prirodzene nachádzajú na mnohých miestach, ale je zriedkavé, že by ľuďom spôsobovali ťažkosti. Problém nastáva, keď sa teplu odolným spóram baktérií podarí množiť. Nesprávne konzervované potraviny v domácich podmienkach či fermentované potraviny môžu poskytnúť ideálne prostredie, obzvlášť vtedy, ak potravina nie je dostatočne kyslá.
Mimochodom, aj med môže obsahovať baktérie spôsobujúce detský botulizmus, preto by ho nemali konzumovať deti mladšie ako jeden rok.
Neurotoxíny botulizmu sú považované za najsilnejšie toxíny, aké ľudstvo pozná. Dokonca existuje obava z ich využitia v bioterorizme.
Prevenciou pred problémami spôsobenými baktériou Clostridium botulinum je napríklad používanie správneho spôsobu konzervovania a zavárania potravín. Je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické štandardy, dodržiavať čas sterilizácie a následne zaváraniny skladovať na vhodnom mieste. V prípade, ak zistíte, že zaváranina nebola dobre zakonzervovaná, vyhoďte ju, uvádza americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.
