Tehotná a s tehličkami? Žena po liposukcii ukázala brucho pred pôrodom, ľudia ho nazývajú brnením

Mamička v domácnosti, ktorá žije v americkom Las Vegas, je momentálne v 40. týždni tehotenstva a koncom tohto mesiaca, vo februári, má porodiť druhé dieťa. Ellie, ktorá otehotnela len po štyroch týždňoch známosti so svojím súčasným partnerom, pravidelne zverejňuje aktualizácie o svojom brušku. Vyzerá totiž o čosi inak ako bežné tehotenské brucho a to kvôli tomu, že pred otehotnením podstúpila liposukciu.
Ellie Mae vysvetlila, že podstúpila radikálnu premenu a zaplatila si za „360-stupňovú“ liposukciu ešte predtým, než si uvedomila, že chce mať deti. Teraz, keď nemá ďaleko od pôrodu, využila svoj profil na sociálnych sieťach na to, aby ukázala, ako vyzerá jej brucho vo vysokom štádiu tehotenstva a ľudia ostali v nemom úžase, píše portál The Sun.
Na bruchu má tehličky
V dnes už virálnom klipe sa mamička nahrala v crop tope, pričom naplno ukázala svoje vyrysované brucho. Keďže v okolí žalúdka nemala takmer žiadny tuk, jej svaly na bruchu boli jasne viditeľné napriek tomu, že je takto blízko pôrodu. S viac ako 2 miliónmi pozretí pritom pod videom nechýbali reakcie ľudí, ktorí nešetrili humorom a úprimnosťou.
„Dieťa má skvelú ochranu, brnenie +99,“ zažartoval jeden z komentujúcich. „Tehotná s tehličkami na bruchu, to je šialené,“ písal zas niekto iný. „Som si istý, že sa dieťa narodí už so svalmi,“ pridal sa ďalší používateľ. Ďalšia žena sa rovno podelila o svoj hororový príbeh: „Dievča, máš také šťastie! Tehotenstvo mi rozostúpilo brušné svaly priamo v strede. Potrebujem operáciu, aby mi ich dali dokopy. Tie tvoje držia neskutočne dobre!“
