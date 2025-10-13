Ťažko ranených je viac, záchranári sa nezastavili: Psychológovia po nehode radia, ako postupovať, tu je 7 kľúčových bodov

Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava sa v pondelok popoludní zrazili dva oprotiidúce rýchliky. Vo vlakoch sa nachádzalo veľké množstvo cestujúcich, pričom podľa prvých správ si incident vyžiadal viaceré zranenia. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému a cestujúcich záchranári prevážajú do nemocníc aj vrtuľníkmi.
Ako sme vás informovali, jedného z vážne zranených previezli do Univerzitnej nemocnice v Košiciach, kde je momentálne v operačnej sále. Hovorkyňa nemocnice uviedla, že pacient je v ohrození života a vyžaduje si akútnu intervenciu.
Okrem fyzických zranení si incident vyžiada aj psychologickú pomoc
Na nešťastie reagovala aj Slovenská komora psychológov, ktorá pripomenula, že v takýchto krízových situáciách je nevyhnutné myslieť nielen na fyzické, ale aj na psychické zdravie zasiahnutých ľudí.
„Dúfame, že zranených bude čo najmenej, no rovnako dôležité je, aby záchranné zložky a tím Modrého anjela poskytli aj potrebnú psychosociálnu podporu,“ uviedla komora s tým, že zanedbanie psychickej starostlivosti môže výrazne spomaliť proces zotavovania. Podľa odborníkov sa u ľudí, ktorí nevyhľadajú pomoc po prežití traumy, môže riziko vzniku duševných porúch, ako sú úzkosť, depresia či posttraumatická stresová porucha, zdvojnásobiť.
Ako pomáhať správne: 7 zásad psychosociálnej podpory
Psychológovia zverejnili sedem základných tipov, ako reagovať na ľudí, ktorí prešli traumatizujúcou udalosťou. Tieto odporúčania vychádzajú z Programu podpory duševného zdravia Slovenského Červeného kríža, ktorý vznikol vďaka iniciatíve European Commission #EU4Health.
ÁNO: Prijmite, že nie každý sa chce deliť o to, čím prešiel. NIE: Netlačte na ľudí, aby rozprávali svoj príbeh, ani sa nevypytujte na podrobnosti, o ktoré sa nechcú deliť.
ÁNO: Sústreďte sa na osobu, ktorej sa snažíte pomôcť.
NIE: Nehovorte o svojich vlastných problémoch alebo problémoch niekoho iného.
ÁNO: Dajte ľuďom čas a priestor na rozhovor.
NIE: Neprerušujte ich rozprávanie a ani sa ho nesnažte urýchliť.
ÁNO: Počúvajte s otvorenou mysľou bez kritiky.
NIE: Neposudzujte, čo ľudia urobili, neurobili či podľa vás mali urobiť.
ÁNO: Buďte úprimní a realistickí v tom, čo hovoríte.
NIE: Nesľubujte to, čo nemôžete splniť, ani nedávajte falošné uistenia.
ÁNO: Podporujte ich v hľadaní riešení, ak o to majú záujem.
NIE: Nesnažte sa všetko vyriešiť za nich.
ÁNO: Predtým, ako niekoho objímete, opýtajte sa ho, či môžete.
NIE: Nedotýkajte sa niekoho, ak si nie ste istí, či je to v poriadku.
Kam sa obrátiť, ak potrebujete pomoc
Komora zároveň pripomína, že ak sa po podobnej udalosti objavia zmeny v správaní, náladách či prežívaní, či už ihneď po udalosti alebo o niekoľko dní neskôr, je dôležité vyhľadať odborníka. V prípade akútnej potreby sú k dispozícii nonstop krízové linky pomoci:
- Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
- Pre ukrajinsky hovoriacich – 0800 222 450
- Národná linka na podporu duševného zdravia (MZ SR) – 0800 193 193
- Modrý anjel – tím terénnej krízovej intervencie – 0940 454 555
- Linka detskej istoty – 116 111
Odborníci zároveň vyzývajú, aby sa nezabúdalo na základné potreby zasiahnutých, a to jedlo, pitie, teplo a bezpečné prostredie. Aj tieto faktory zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako sa telo i myseľ vyrovnávajú so šokom.
Pomoc pre dušu je rovnako dôležitá ako pomoc pre telo
Slovenská komora psychológov v statuse pripomenula, že ignorovanie duševného zdravia po krízovej udalosti prehlbuje utrpenie. „Nikto by nemal trpieť sám. V núdzových situáciách sa musíme postarať aj o duševné zdravie, aby ľudia nielen prežili, ale aj prosperovali,“ uviedla.
