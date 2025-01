Takto vyzerala predtým a takto vyzerá teraz. Dominika Cibulková šokovala fotografiami svojej premeny, budete v nemom úžase

Motivačný pokrik „pome“ hnal dvojnásobnú mamičku dopredu nielen na tenisových kurtoch. Zdá sa, že minimálne v jej hlave znel popritom, ako makala na svojom novom „ja“. Ubehol viac ako jeden rok a z Dominiky je úplne nová žena. Pri pohľade na novozverejnené fotografie na sociálnej sieti si mnohí budú pretierať oči. Jej telo prešlo neuveriteľnou zmenou a ak sa k tomu pridá energia, ktorá srší z bývalej tenistky, je jasné, že boj s prebytočnými kilami vyhrala na celej čiare.

Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa vyzbrojila odhodlaním, pevnou vôľou a tými správnymi ľuďmi, ktorí ju posúvali vpred a výsledkom je úžasná premena. Práve tou sa v týchto dňoch pýši dvojnásobná mamička, ktorá sa o plody svojej práce podelila so svojimi vernými fanúšikmi na Instagrame.

Dominika im neostala nič dlžná ani tentoraz, viac ako ročnú cestu za novým telom, počas ktorej ju sprevádzali jej priaznivci, ukončila tak, ako sa patrí. Fotografiami svojej postavy pred a po chudnutí a prísľubom, že už čoskoro sa fanúšikovia dozvedia v jej novom projekte, čo všetko bolo za tým.

Uvedomuje si, že by mohla byť pre mnohých skvelou inšpiráciou, preto sa rozhodla ukázať ľuďom, že sa to naozaj dá, stačí len chcieť. „Ste pripravení?! Ešte sa dnes dobre napapajte, napite a o pár dní začíname,“ napísala Dominika v popisku k fotografiám.

Pre ťažké začiatky spomalila

Netají sa tým, že jej pomáhal kondičný tréner a výživová špecialistka. „Môžem povedať, že svoj prístup k tréningom nezmenila ani v športovom dôchodku. Robí sa s ňou výborne, pretože je vo vnútri nastavená víťazne a pristupuje k tomu skutočne profesionálne,“ uviedol tréner Róbert Bereč pre Šport24, podľa ktorého začiatky u Dominiky vôbec neboli ľahké.

„Stratila určitý režim, ktorý však chcela opäť nájsť. Na začiatku jej premeny si musela znovu zvyknúť na tréning, ktorý trochu pripomínal ten počas aktívnej kariéry,“ uviedol Bereš. Už nešportovala súťažne, do toho prišlo jedno dieťa, následne druhé, prirodzene Dominika vzišla z cesty, ale na druhej strane, po ťažkých začiatkoch nastúpila vo veľkom štýle.

Tomu však predchádzali i náročnejšie chvíle, pre ktoré dokonca spomalila, ale stále si išla za svojím cieľom. „Aj v Dominikinom prípade prišli momenty, keď na krátku dobu určité aktivity či procesy spomalila. Nikdy sa však nestalo, že by svoju premenu prerušila, či úplne sa na ňu vykašlala. Ona je veľká profesionálka na to, aby vedela, že keď niečo začne, tak to musí aj dokončiť,“ povedal odborník a zároveň doplnil, že najťažšie boli pre ňu prvé mesiace chudnutia.

