Tajomná smrť má rozuzlenie: Polícia po mesiacoch objasnila vraždu z východu Slovenska, zadržala len 16-ročného chlapca

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Polícia objasnila takmer zabudnutú vraždu pri Sečovciach.

Prípad nájdeného tela neďaleko Sečoviec z apríla tohto roka má svoje rozuzlenie. Polícia po mesiacoch vyšetrovania zadržala a obvinila 16-ročného mladíka zo Sečoviec (v čase skutku mal 15 rokov) z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Ako informovala na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky, telo ženy v značnom štádiu rozkladu objavil v apríli hubár pri poľovníckom posede v krovinatom poraste. Miesto nálezu, vzdialené od civilizácie, naznačovalo, že mohlo ísť o zločin spáchaný s úmyslom ukryť stopy.

Smrť ženy nebola náhoda

Na vyšetrovaní prípadu sa podieľali kriminalisti z Košického krajského riaditeľstva, odborníci z kriminalisticko-expertízneho ústavu a súdna lekárka, ktorá aj napriek ťažkostiam s identifikáciou tela pokračovala v práci. Práve jej odbornosť pomohla potvrdiť, že žena nezomrela prirodzenou smrťou, ale rukou iného človeka.

Obeť aj páchateľa spájala krátka známosť

Vyšetrovanie neskôr potvrdilo, že ide o 28-ročnú nezvestnú ženu, po ktorej pátrali policajti z iného okresu. Pred smrťou sa stretla s mladým Sečovčanom, s ktorým mala vzťah. Ten sa jej napokon stal osudným. Vyšetrovateľka z odboru kriminálnej polície v Košiciach po zhromaždení dôkazov obvinila mladíka z vraždy.

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Prípad podľa polície ukazuje, že aj zdanlivo neriešiteľné prípady môžu mať rozuzlenie, ak sa im venuje dostatočná pozornosť a odbornosť. „Ďakujeme kriminalistom, expertom aj súdnej lekárke, ktorá odmietla prijať, že by sa odpovede nikdy nenašli,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku.

