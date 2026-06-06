Symbol „℮“ pri gramáži potravín pravdepodobne neznamená to, čo ste si mysleli. Zistite pravý význam

Niektoré veci môžete mať v rukách aj tisíckrát a nevšimnete si každý detail. A možno si aj všimnete, ale nevenujete mu väčšiu pozornosť. Napríklad nie je to tak dávno, čo sme vysvetľovali, čo znamená symbol trojuholníka na lístku oblečenia, keďže mnohí jeho význam nepoznali.
Austrálska popredná spotrebiteľská organizácia CHOICE konečne prezradila, čo znamená záhadné malé písmeno „℮“ na každodenných potravinách, informuje portál Kidspot. Toto veľmi špecifické označenie sa zobrazuje priamo vedľa údaja o hmotnosti na balených potravinárskych výrobkoch, ako sú mäso, med, maslo, ale tiež napríklad cereálie alebo sladkosti.
Nejde o odhadovanú hmotnosť
„Vidíte ho na všetkom, od balených šalátov po mrazené hranolky, od mletého hovädzieho mäsa po krekry, od medu po hnedý cukor,“ uviedla Margaret Rafferty z organizácie CHOICE a pokračovala: „V skutočnosti, keď si to raz začnete všímať, uvedomíte si, koľko produktov, ktoré kupujete v supermarkete, má vedľa hmotnosti symbol ‚℮‘.“
Zatiaľ čo mnohí špekulovali, že to znamená „odhadovaný“ (pozn. red. z anglického „estimated“), skutočný význam doteraz takmer nikto nepoznal. „Tento symbol, o ktorom sa mnohí mylne domnievajú, že označuje len odhadovanú hmotnosť, v skutočnosti znamená, že výrobok spĺňa požiadavky systému priemernej hmotnosti (AQS – Average Quantity System),“ vysvetlila Rafferty.
Zjednodušene povedané, to znamená, že celková priemerná hmotnosť výrobnej šarže z továrne musí zodpovedať údaju na etikete. Keďže potravinárske továrne vychrlia desaťtisíce položiek za hodinu, inšpektori nemôžu odvážiť každý jeden balíček. Takto sa predávajúci zaväzujú, že nakupujúci dostanú to, za čo si zaplatia.
Portál europa.eu zároveň dodáva, že označenie ℮ nie je povinné, a tak sa môže stať, že ho na každej potravine u vás doma nenájdete. Označenie ℮ môže byť umiestnené na výrobkoch, ktorých hmotnosť alebo objem je v rozsahu týchto hodnôt:
- najmenej päť gramov alebo päť mililitrov,
- najviac desať kilogramov alebo desať litrov.
Toto označenie zároveň znamená, že výrobok spĺňa predpisy EÚ o označení objemu alebo hmotnosti a metódy merania, ktoré musí predávajúci spotrebiteľsky balených výrobkov používať. V praxi to znamená, že priemerné množstvo výrobku v baleniach z rovnakej šarže musí byť rovnaké alebo väčšie ako množstvo uvedené na balení. Množstvo sa pritom vzťahuje len na výrobok, nie na jeho obal či iné materiály, ktoré slúžia na manipuláciu s ním, napríklad palička od lízanky.
Odchýlka je povolená, ale…
Zaujímavosťou je, že iba obmedzený podiel spotrebiteľsky balených výrobkov z rovnakej šarže môže obsahovať menšie množstvo výrobku, ako je uvedené na balení. Takýto príklad sa označuje ako „dovolená záporná odchýlka“.
To však nie sú jediné podmienky, ktoré toto „℮“ musí spĺňať. Musí byť tiež vytlačené na balení vedľa označenia hmotnosti alebo objemu a jeho veľkosť by mala byť aspoň tri milimetre. Zároveň nesmie byť rozmazané a vedľa neho musí byť hmotnosť vyjadrená číslom a mernou jednotkou (gramy, kilogramy, mililitre, centilitre alebo litre), pričom sa môže použiť aj jej skratka (g, kg, ml, cl alebo l).
Nabudúce, keď tak budete kupovať nejakú svoju obľúbenú pochutinu, všimnite si, či sa tam tento údaj nachádza. Zároveň si ju tiež môžete doma odvážiť a zistiť, či gramáž výrobku sedí, alebo ste náhodou narazili na spomínanú „dovolenú zápornú odchýlku“. Portál Kidspot však v tomto prípade upozorňuje, že kuchynské váhy, ktoré majú ľudia doma, sa môžu líšiť a nemusia vám ukázať taký výsledok, aký by ste očakávali. Preto by ste mali považovať tento výsledok len za orientačný.
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