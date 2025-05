Ľudia vôbec netušia, čo znamená symbol trojuholníka na lístku oblečenia. Môže byť pritom zobrazený rôznymi spôsobmi

Vždy, keď si kúpite nový kúsok oblečenia, dostanete k nemu aj pokyny, ako sa oň starať. Nechceli by ste predsa, aby sa vaše nové oblečenie hneď zničilo, a to len preto, že ste si neprečítali jednoduché obrázky, ktoré vám radia ako ho prať aj sušiť. To však nie sú jediné dva symboly, ktoré si musíte všímať.

Ako informuje portál express.co.uk, na lístku každého kusu oblečenia je vytlačených až päť kľúčových symbolov, ale väčšina ľudí nemá ani najmenšie tušenie, čo mnohé z nich znamenajú. Každým praním by tak mohli vystaviť svoje obľúbené oblečenie poškodeniu a dokonca mu skrátiť životnosť. Najväčší problém pritom mnohým robí práve značka trojuholníka.

Nie všetky sú jednoznačné

Niektoré symboly nepotrebujete dlho lúštiť, hneď vám dávajú zmysel. Napríklad prvý symbol, ktorý označuje pranie a vyzerá ako vedro naplnené vodou. Buď je pri ňom číslo s teplotou, pri ktorej máte daný kúsok prať alebo je pri ňom nakreslená ruka, aby ste vedeli, že ho do práčky rozhodne dávať nemáte.

Salah Sun, vedúci produktového marketingu v spoločnosti Beko Plc UK & Ireland v Beko hovorí: „Pranie oblečenia pri správnej teplote je dôležité pre dlhú životnosť vašich obľúbených kúskov. Dodržiavaním pokynov na štítku s pokynmi na údržbu si zachováte nový vzhľad svojho oblečenia a predĺžite jeho životnosť, čím získate za svoje peniaze viac.“

Rovnako jednoducho rozpoznateľný je aj symbol žehlenia, keďže predstavuje malú žehličku. Môže byť preškrtnutý alebo na ňom môžu byť bodky. Čím viac bodiek, tým vyššiu teplotu môžete pri žehlení daného kúsku použiť.

Ďalšie symboly už také jednoznačné nie sú a sú zakreslené pomocou geometrických tvarov – trojuholníka, štvorca a kruhu.

Čo znamenajú tieto symboly?