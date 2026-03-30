„Šutaj Eštok zneužíva tému nelegálnej migrácie“: Podľa Mikulca je to len divadlo na hraniciach

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Podľa Mikulca by policajti mali byť radšej v uliciach.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) opäť zneužíva tému nelegálnej migrácie. Divadlo na hraniciach v podobe pondelkovej akcie Zelená II nič neprináša. Policajti zapojení do akcie mohli byť radšej nasadení v slovenských uliciach. V reakcii na preventívnu bezpečnostnú akciu to uviedol exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko – Za ľudí). TASR o tom v pondelok informoval hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky. Hnutie ministra vyzvalo, aby so zneužívaním prestal.

„Namiesto toho, aby minister vnútra zastabilizoval Policajný zbor, pozeráme sa na divadlo k nelegálnej migrácii,“ upozornil Mikulec. Zároveň zdôraznil, že v prípade bezprostredných a reálnych hrozieb by mal minister konať úplne inak. „Ak takéto hrozby hrozili, mal už dávno zvolávať bezpečnostnú radu a informovať občanov, aké hrozby sú reálne, a nie robiť divadlo na hranici,“ priblížil.

Foto: TASR – Martin Baumann

Kontroly zamerané na nelegálnu migráciu

Mikulec zároveň zdôraznil, že Slovensko je súčasťou schengenského priestoru a spoločné európske riešenia a ochrana vonkajších hraníc sú kľúčové. Slovenské bezpečnostné zložky, najmä polícia a Finančná správa, spustili v pondelok preventívnu akciu Zelená II. Kontrolujú vozidlá nielen na niektorých hraničných priechodoch na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom, ale aj vo vnútrozemí.

Kontroly sú zamerané na nelegálnu migráciu. Ide o už o druhú podobnú akciu zameranú na nezákonné prekračovanie hraníc či pašeráctvo.

