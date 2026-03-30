„Očakávam, že Slovensko prevezme ochranu vzdušného priestoru do svojich rúk,“ vyjadril sa Pellegrini

Petra Sušaninová
TASR
V najbližších týždňoch a mesiacoch prídu na Slovensko už aj nové systémy protivzdušnej obrany z Izraela.

Očakávam, že do konca tohto, najneskôr začiatkom budúceho roka prevezme Slovensko ochranu vzdušného priestoru do svojich rúk. Počas návštevy Leteckých opravovní Trenčín to v pondelok povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

„Sme svedkami dodávok stíhacích lietadiel (F16 – pozn. TASR), ktoré už z väčšej časti na Slovensku sú. Bude potrebné ich zalietať, sprocesovať servisný cyklus, aby sme mohli čoskoro prevziať ochranu vzdušného priestoru. Ja som aj požiadal príslušných generálov, aby tento rok považovali za rok, keď od nich očakávam, že pri desiatich stíhacích lietadlách budeme schopní prevziať ochranu vzdušného priestoru, aby sme neboli odkázaní, hoci sme za to vďační, na pomoc Českej republiky, Maďarska alebo Poľska,“ doplnil prezident.

Prídu nové systémy z Izraela

Ako dodal, v najbližších týždňoch a mesiacoch prídu na Slovensko už aj nové systémy protivzdušnej obrany z Izraela, ktoré sú v kombinácii radarových systémov a raketových systémov.

„To je dobrá správa, pretože v čase, keď dochádza pomaly na týždennej báze k prekonaniu hraníc členských štátov NATO rôznymi bezpilotnými prostriedkami, a keď sme v dosahu balistickej rakety z Iránu, je dôležité, aby Ozbrojené sily Slovenskej republiky mali k dispozícii prostriedky protivzdušnej obrany,“ zdôraznil Pellegrini.

Veľká hanba pre Slovensko: Ocitli sme sa na zozname krajín, na ktorom nechce byť nikto

Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou

