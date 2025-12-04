Pripravte si peňaženky: Ceny elektriny pôjdu poriadne hore, môže to byť aj o desiatky eur

Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne v priemere o 2,78 %. Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.
„Priemerná koncová cena elektriny pre domácnosti od januára 2026 medziročne stúpne o 2,78 %, čo je dôsledok vyššej ceny silovej elektriny formovanej trhom,“ priblížil.
25 cenových rozhodnutí
Pre domácnosti s tarifou D1, teda priemerný byt so spotrebou do 1100 kilowatthodín (kWh) ročne, sa podľa neho predpokladané ročné náklady zvýšia o 47,21 eur. Pri tarife D2, ktorá sa týka bytových domov s priemernou spotrebou 2272 kWh, sa predpokladané ročné náklady zvýšia o 104,76 eur. V prípade dvojpásmovej tarify pre rodinný dom s plne elektrifikovaným vykurovaním a ohrevom vody pri spotrebe 9000 kWh ročne sa predpokladané náklady zvýšia o 67,53 eur za rok.
„Pri dodávke plynu na rok 2026 bolo vydaných 25 cenových rozhodnutí. ÚRSO nezmenil maximálne sadzby za odberné miesto a mesiac, čo znamená stabilitu fixných nákladov oproti roku 2025. V porovnaní so štátom dotovanými cenami z minulého roka sú však pre nepriaznivý vývoj cien plynu na trhoch koncové ceny pre domácnosti vyššie približne o 33 %. Negatívny vplyv geopolitiky sa tak prejaví aj v celkových ročných výdavkoch slovenských domácností,“ spresnil.
Distribučné poplatky sa zásadne nemenia, v niektorých tarifných skupinách dokonca dochádza k miernemu poklesu v rozmedzí od 0,01 % do 0,07 %. Najväčšou neznámou zostávajú ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, kde ÚRSO rozhodnutie očakáva až po ukončení verejnej konzultácie.
Napriek medializovaným nesprávnym údajom o údajnom prudkom zdražovaní tepla, predpokladané platby domácností za teplo v roku 2026 ukazujú len mierny medziročný nárast. Navyše, za tento nárast nemôže cena plynu, ale skôr znížená celková spotreba tepla. Úrad k začiatku decembra spracoval 108 návrhov na zmenu cien, pričom v 93 prípadoch ide o lokality s dominantnou dodávkou tepla domácnostiam.
Bez devastačného vplyvu na ceny
Informoval, že očakávaný medziročný pokles objednaného množstva tepla o 1,5 % a zníženie nákladov na palivo o 1,1 % sú vyvážené rastom fixných nákladov o 2,25 % v dôsledku investičného rozvoja. Výsledkom je odhadovaný nárast ročných platieb za teplo priemernej domácnosti o 4 eurá v roku 2026, pričom výsledná výška platieb bude závisieť aj od klimatických podmienok a hospodárenia s energiou.
Dodal, že pre ÚRSO je u vodného hospodárstva dôležité, že zavedenie dvojzložkovej ceny nemalo žiadny devastačný vplyv na ceny. „Zvýšenie cien v roku 2025 u štyroch veľkých spoločností znamenalo pre priemernú domácnosť nárast nákladov o 68 eur ročne s daňou s pridanej hodnoty (DPH). V roku 2026 sa očakáva obdobný medziročný nárast nákladov domácností približne o 68 eur ročne s DPH aj u ďalších vodárenských spoločností,“ uzavrel predseda ÚRSO.
