Hviezda Nekonečného príbehu po 40 rokoch: Atrej vymenil Fantáziu za tetovania a dnes vyzerá úplne inak

Detské hviezdy rastú a mnohé po rýchlej sláve opustia Hollywood, rozhodnuté získať späť svoje detstvo. Napriek tomu si ich množstvo ľudí pamätá pre tú jednu rolu, ktorá z nich spravila slávnych. Keď potom vidia, ako šiel s nimi čas, cítia sa nielen nostalgicky, ale mnohokrát tiež prekvapene.
Keď je reč o filmových klasikách z detstva, Nekonečný príbeh medzi nimi nesmie chýbať. Film z roku 1984 predstavil ríšu Fantázie, nebezpečnú Ničotu a knihu, vďaka ktorej mohol prežívať Bastian dobrodružstvo Atreja ako svoje vlastné. Dnes by ste však odvážneho Atreja, ktorého stvárnil Noah Hathaway, na ulici nespoznali.
Čo sa s ním po skončení natáčania stalo?
Noah Hathaway mal len 12 rokov, keď bol obsadený do hlavnej úlohy v kultovom fantasy filme Nekonečný príbeh. Po uvedení filmu však jeho život nabral úplne iný smer, píše portál ECHO. Ešte pred začatím natáčania si mal pritom mladý herec poraniť chrbát.
„Žartujem, že ma v tom filme stále chceli zabiť,“ povedal herec v rozhovore pre IndieWire. Dodal: „Ako 12-ročný som nemal veľký strach. Každý deň som bol pod tlakom. Bol to každodenný tlak, Wolfgang (režisér Wolfgang Petersen, pozn. red.) bol maniak. Natočili sme 30, 40 záberov, niekedy scény ako pád zo stromu. Neustále mi ubližovali.“
Pri diskusii o známej scéne, v ktorej Atrej a jeho kôň tragicky zapadnú do močiaru smútku, Noah priznal, že natáčanie nebolo príliš zábavné. „Bol som v blate a pod suchým ľadom nebol žiadny kyslík, tak som pod bahnom omdlel,“ povedal.
Po úspechu filmu Nekonečný príbeh a následnej úlohe vo fantasy horore Troll z roku 1986 sa však herec rozhodol ustúpiť od hlavných úloh v hollywoodskych trhákoch. Napriek tomu, že sa objavil v niektorých filmoch, ako napríklad v kriminálnej komédii Sushi Girl z roku 2012 po boku herca Marka Hamilla zo Star Wars, portál TooFab v roku 2016 informoval, že herec sa pustil do pretekov motocyklov Super Sport a dal sa na dráhu tatéra, pričom často tetoval fanúšikov populárneho filmu z 80. rokov.
V roku 2016 sa Noah krátko vrátil ako Atrej v reklame pre Spotify. Herec tiež trávil čas na webovej stránke Cameo, kde si fanúšikovia môžu zakúpiť personalizované videoodkazy od celebrít, športovcov a influencerov, a pravidelne sa zúčastňuje rôznych fanúšikovských podujatí a konvencií.
Podľa Instagramu bývalého detského hviezdneho herca je certifikovaným inštruktorom streľby zo zbraní a pokračuje vo svojej kariére vo filmovom priemysle ako herec, scenárista, producent a režisér.
Teraz, vo veku 54 rokov, herec úplne zmenil svoj vzhľad, ktorý je ďaleko od jeho účesu po ramená z 80. rokov, ktorý mal vo filme. Hathaway v súčasnosti nosí odfarbený mohawk a ruky mu zdobia tetovania. Často nosí tričko s potlačou lebky a skrížených kostí, ktoré kombinuje so svojimi charakteristickými žltými slnečnými okuliarmi.
