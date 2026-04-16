Doma nemá žiadny mejkap: Herečka Eva Mores prehovorila o líčení a priznala problém z minulosti

Herečka, ktorá zahviezdila v seriáloch ako Sľub a Vina, patrí medzi ženy, ktoré si zakladajú na prirodzenosti. Kým na televíznych obrazovkách či spoločenských podujatiach ju diváci vídajú jemne upravenú a nalíčenú, v súkromí je to úplne iný príbeh.
Aj tým sa Eva Mores odlišuje od iných žien. Zatiaľ čo mnohé sa predháňajú v tom, ktorá z nich si uchmatne najnovšiu dekoratívnu kozmetiku od prestížnej značky a užívajú si líčenie, herečke to nič nehovorí, ako prezradila v rozhovore pre Šarm.
Nepotrpí si na líčenie ani na módne kúsky
Charizmatická herečka nedávno zavítala na odovzdávanie cien Slnko v sieti a v sprievode herca Lukáša Frlajsa odovzdala jedno ocenenie. Mala na sebe dlhé tmavé šaty odhaľujúce dekolt a plecia, pričom outfit podčiarkla červeným rúžom. Žiadnemu pozornému oku neušiel výraznejší mejkap, čo nie je na herečku až také bežné.
“V súkromnom živote sa vôbec nemaľujem, ani žiadny mejkap nevlastním, ani to neviem. Takže šikovné dievčatá, myslím maskérky, boli tým poverené, aby tie z nás, ktoré máme odovzdať ceny, nejako dali dokopy,” priznala Eva Mores, ktorej líčenie vôbec nič nehovorí.
Ani čo sa týka róby na spomínané podujatie – taktiež si na tom nejako zvlášť nedala záležať. “A šaty sú z nejakého e-shopu, čo som si na poslednú chvíľu kúpila. Som rada, že sú mi dobré,” poznamenala s úsmevom sympatická umelkyňa, ktorá si nepotrpí na dizajnérske kúsky. “Chcela by som byť tento typ, ale nie som,” doplnila.
