Sú spolu už 56 rokov. Otec Adely Vinczeovej prekvapil fanúšikov nevšedným príbehom, ako spoznal svoju ženu

V dnešnom svete plnom neobmedzených možností a slobody nie je veľa párov so stabilným a dlhoročným vzťahom alebo manželstvom. Moderátorkini rodičia patria medzi tých, ktorí si vedia vyznať lásku aj po 56 rokoch spoločného života. Dobre čítate. Sú spolu už vyše polstoročie a zdá sa, že iskra medzi nimi stále nevyhasla.
Adela Vinczeová sa môže pochváliť milujúcimi rodičmi, ktorí si vedia vyznať lásku aj po dlhých rokoch. Pred pár dňami tak spravil jej otec a spisovateľ Jozef Banáš a podelil sa s fanúšikmi na sociálnej sieti o zaujímavý príbeh, v ktorom opísal, ako spoznal svoju životnú lásku.
Ako stretol svoju budúcu svokru a manželku?
Všetko sa to začalo 9. augusta 1969, keď sa rozlúčil so svojím nemeckým kamarátom v meste Neuwied (neďaleko Bonnu) Thomasom Angermannom, u ktorého rodiny býval tri týždne. Dohodli sa, že o rok príde do Bratislavy on navštíviť Jozefovu rodinu a priateľov.
„Thomas prišiel, ale o tridsaťsedem rokov. Hranica sa na jar 1970 zatvorila. Vo vtedajšom západnom Nemecku som riešil dilemu, či sa vrátiť do okupovaného Československa, alebo ostať v Nemecku so všetkými dôsledkami, ktoré by čakali moju rodinu. Vrátil som sa,“ napísal Adelin otec na Facebooku a začal tým rozprávanie svojho príbehu.
Ako ďalej pokračoval, dva dni po návrate nastúpil ako vedúci medzinárodného študentského tábora na Spišskom hrade. „Bolo v ňom asi tridsať zahraničných študentov a tri Slovenky. Tá posledná prišla podvečer 11. augusta. Mal som vtedy vlasy ako Ringo Starr, cigareta v ústach, niečo cez dvadsať,“ doplnil. Vzápätí ho oslovila jedna pani, ktorá vystúpila z auta s tým, že hľadá vedúceho tábora.
„Ja som vedúci,“ odpovedal jej Jozef, na čo opäť zareagovala: „Ale takého… Riadneho vedúceho…“ slabol jej hlas. „Jediný vedúci som tu ja!“ uviedol rázne a následne prvýkrát uvidel svoju budúcu ženu. „Po dlhom váhaní zvolala k autu: Mária, poď sem… Priviezla som vám do tábora dcéru… Pozrel som do papierov: Výborne, čakali sme už len na ňu. Tak teda, dávajte mi na ňu pozor, rozlúčila sa pani so slzami takmer na krajíčku,“ uviedol ďalej.
