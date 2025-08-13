Sú spolu už 56 rokov. Otec Adely Vinczeovej prekvapil fanúšikov nevšedným príbehom, ako spoznal svoju ženu

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Láska medzi nimi stále prekvitá.

V dnešnom svete plnom neobmedzených možností a slobody nie je veľa párov so stabilným a dlhoročným vzťahom alebo manželstvom. Moderátorkini rodičia patria medzi tých, ktorí si vedia vyznať lásku aj po 56 rokoch spoločného života. Dobre čítate. Sú spolu už vyše polstoročie a zdá sa, že iskra medzi nimi stále nevyhasla. 

Adela Vinczeová sa môže pochváliť milujúcimi rodičmi, ktorí si vedia vyznať lásku aj po dlhých rokoch. Pred pár dňami tak spravil jej otec a spisovateľ Jozef Banáš a podelil sa s fanúšikmi na sociálnej sieti o zaujímavý príbeh, v ktorom opísal, ako spoznal svoju životnú lásku.

Ako stretol svoju budúcu svokru a manželku?

Všetko sa to začalo 9. augusta 1969, keď sa rozlúčil so svojím nemeckým kamarátom v meste Neuwied (neďaleko Bonnu) Thomasom Angermannom, u ktorého rodiny býval tri týždne. Dohodli sa, že o rok príde do Bratislavy on navštíviť Jozefovu rodinu a priateľov.

„Thomas prišiel, ale o tridsaťsedem rokov. Hranica sa na jar 1970 zatvorila. Vo vtedajšom západnom Nemecku som riešil dilemu, či sa vrátiť do okupovaného Československa, alebo ostať v Nemecku so všetkými dôsledkami, ktoré by čakali moju rodinu. Vrátil som sa,“ napísal Adelin otec na Facebooku a začal tým rozprávanie svojho príbehu.

Ako ďalej pokračoval, dva dni po návrate nastúpil ako vedúci medzinárodného študentského tábora na Spišskom hrade. „Bolo v ňom asi tridsať zahraničných študentov a tri Slovenky. Tá posledná prišla podvečer 11. augusta. Mal som vtedy vlasy ako Ringo Starr, cigareta v ústach, niečo cez dvadsať,“ doplnil. Vzápätí ho oslovila jedna pani, ktorá vystúpila z auta s tým, že hľadá vedúceho tábora.

„Ja som vedúci,“ odpovedal jej Jozef, na čo opäť zareagovala: „Ale takého… Riadneho vedúceho…“ slabol jej hlas. „Jediný vedúci som tu ja!“ uviedol rázne a následne prvýkrát uvidel svoju budúcu ženu. „Po dlhom váhaní zvolala k autu: Mária, poď sem… Priviezla som vám do tábora dcéru… Pozrel som do papierov: Výborne, čakali sme už len na ňu. Tak teda, dávajte mi na ňu pozor, rozlúčila sa pani so slzami takmer na krajíčku,“ uviedol ďalej.

Po troch rokoch zazneli svadobné zvony

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac