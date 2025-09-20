Sú pochované, no podľa ľudí stále žijú. Tieto celebrity vraj v skutočnosti nezomreli a svoju smrť len predstierajú

Smrť niektorých známych osobností bola pre mnohých takým šokom, že sa z toho spamätávajú dodnes. Pritom od ich medializovaného pohrebu už ubehla dlhšia doba. A aby toho nebolo málo, zarytí fanúšikovia sú dokonca presvedčení o tom, že sú stále na tomto svete.
Zinscenovali svoju smrť, pretože už nechceli byť centrom pozornosti. Aj toto si myslia niektorí ľudia o celebritách, ktoré boli oficiálne pochované. Mnohí si však stále nedokážu pripustiť myšlienku, že by ich legenda nebola nažive. A zatiaľ čo oni sú naozaj mŕtvi a v dohľadnej dobe sa nevrátia, skalní fanúšikovia veria tomu, že sú stále medzi nami, ako píše HowStuffWorks.
Elvis Presley
Aj keď Elvis Presley zomrel v roku 1977 na predávkovanie liekmi, mnohí z jeho oddaných fanúšikov neveria, že je skutočne mŕtvy. Existujú fotografie jeho tela v rakve, ktoré vôbec nevyzeralo ako telo kráľa rock n‘ rollu. Mnohí uverili tomu, že v rakve je vosková figurína. Niektorí tvrdia, že Presley v skutočnosti nie je mŕtvy, pretože na jeho náhrobku je chybne napísané stredné meno. Podľa iných zase žije, pretože poistka, ktorú si uzavrel u Lloyds, nebola nikdy preplatená.
Toto všetko presvedčilo niektorých fanúšikov, že Presley smrť len predstieral. Jedným z dôvodov, prečo to mohol urobiť, bolo, že svedčil proti stranám napojeným na mafiu. Ďalší tvrdia, že chcel odísť do dôchodku. Jeho hlas totiž slabol a už nevyzeral ako jeho mladé „ja“.
