Sú magnetom na hojnosť a príležitosti. Ľudí, ktorí sa narodili v týchto mesiacoch, čakajú veľké úspechy a splnené sny

Zatiaľ čo raz za čas každý dosiahne niečo, čo si zaumieni, život u niektorých ľudí je predurčený k úspechu a zažívajú šťastné chvíle častejšie než ostatní. Charakteristiku osobnosti daného človeka a jeho životnú cestu zohľadňujú hviezdy a znamenia zverokruhu, no dôležitú úlohu zohráva aj mesiac narodenia.
Pozrite sa do kalendára. Z neho totiž vyčítate, či patríte medzi tých, ktorých čaká v živote množstvo splnených snov a túžob. To znamená automaticky väčšiu hojnosť a úsmev na tvári. Ak ste sa narodili v nasledujúcich mesiacoch, môžete si zagratulovať. Podľa portálu Parade sa môžete tešiť na úspech, ktorý sa vám bude pliesť popod nohy.
Január
Tí, ktorí sa narodili v januári, sú často spájaní s odolnosťou potrebnou na prekonanie krutých zím. Bez ohľadu na to, akým výzvam čelia, vytrvajú. Ich neochvejná dôslednosť je významným faktorom ich úspechu; títo jedinci majú prirodzený sklon dosahovať svoje ciele. Keď sa na niečo zamerajú, nezastavia sa, kým nedosiahnu vrchol. Ich odhodlaná povaha a fixné zmýšľanie im umožňuje odložiť ego a pýchu, zatiaľ čo sa snažia dať zo seba maximum bez strachu zo zlyhania.
