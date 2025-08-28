Sú agresívne, dehonestujúce a nepravdivé: Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády

Foto: TASR - Jakub Kotian

Jakub Baláž
TASR
Výroky podľa UčSS prekračujú hranicu slobody prejavu a predstavujú formu ohovárania a poškodzovania dobrého mena inštitúcie.

Rada Učenej spoločnosti Slovenska (UčSS), ktorej zriaďovateľom je Slovenská akadémia vied (SAV), odsúdila výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ako aj niektorých predstaviteľov vládnej koalície.

Označila ich za „agresívne, dehonestujúce a nepravdivé“. Prekračujú podľa nej hranicu slobody prejavu a predstavujú formu ohovárania a poškodzovania dobrého mena inštitúcie, ktorej činnosť je založená na úcte k empirickým dátam, faktom a rigoróznym vedeckým metódam. Za Radu o tom TASR informovala molekulárna fyziologička Ľubica Lacinová.

Svojím konaním, spochybňovaním vedeckých výsledkov a šírením nedôvery voči predstaviteľom medzinárodne uznávanej vedeckej inštitúcie a voči overeným medicínskym postupom splnomocnenec vlády dlhodobo ohrozuje zdravie obyvateľov Slovenska. Takéto správanie je v príkrom rozpore so zadaním vlády, ktorá ho na tento post nominovala,“ priblížila UčSS.

Podotkli, že keďže dôverne poznajú dlhodobé vedecké výstupy pracoviska, ktoré bolo analýzou poverené, sú presvedčení, že výsledky majú vysokú technickú kvalitu a vedeckú relevanciu.

Kotlár zatiaľ neodstúpi

Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.

TASR – Jakub Kotian

Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.

SAV minulý štvrtok (21. augusta) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nečakaný krok: Prokurátor zrušil obvinenie primátorovi Revúcej, ktorý po nehode nafúkal viac ako jedno promile

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac