Nečakaný krok: Prokurátor zrušil obvinenie primátorovi Revúcej, ktorý po nehode nafúkal viac ako jedno promile

Foto: TASR (Pavol Zachar)

Tomáš Mako
TASR
Pravdepodobne kľúčovým dôvodom bolo to, že primátor nenafúkal ihneď po nehode.

Primátor Revúcej Július Buchta nečelí obvineniu za marcovú dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Prokurátor obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky zrušil ešte v apríli. Primátor nefúkal bezprostredne po nehode, prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.

Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytla Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.

Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody bol podrobený dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň.

Po nabúraní odišiel a vrátil sa, dychová skúška prebehla až potom

Podľa prokuratúry nebolo možné v rámci superskráteného vyšetrovania vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote a zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania.
Obvinenie voči Buchtovi bolo zrušené 16. apríla uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora.

„Vodič z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, v dôsledku čoho neboli dychové skúšky s pozitívnym výsledkom vykonané bezprostredne po nehode. V rámci prípravného konania je potrebné dokazovaním ustáliť mieru ovplyvnenia vodiča alkoholom v čase vedenia motorového vozidla,“ priblížil pre TASR Jakub Mikuda z Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici.

Vyšetrovanie marcovej nehody primátora Revúcej naďalej pokračuje. „Prebieha skrátené vyšetrovanie, pričom v rámci dokazovania boli realizované výsluchy svedkov a sú zadovažované ďalšie dôkazy v potrebnom rozsahu. V súčasnosti prebieha znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctvo,“ uviedol pre TASR zástupca hovorcu krajskej prokuratúry Roman Krúpa.

Primátor Revúcej sa k nehode z marca po prvýkrát vyjadril v utorok (26. 8.). Vo videu na sociálnej sieti Facebook sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc a absolvoval liečenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vlakovú dopravu na tomto vyťaženom úseku na niekoľko dní prerušia: Ide presne o začiatok školského…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac