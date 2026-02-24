STVR uzavrela úspešný Dotyk života: Prečo sa seriálový hit nedočká 3. série napriek obrovskému záujmu?

Koncom minulého roka sme vás informovali o výsledkoch boja o diváka. Viaceré televízie totiž priniesli seriálové novinky a zároveň predstavili nové série už populárnych projektov. Niektoré pritom boli viac úspešné ako iné a rekordné čísla získal nielen Dunaj, k vašim službám od Markízy, ale tiež novinka od STVR.
Seriál Dotyk života odštartoval na obrazovkách minulý rok v januári a preniesol divákov do lekárskeho prostredia, konkrétne do pôrodnice. Bolo to tak niečo, čo diváci ešte nevideli a tento originálny krok sa televízii vyplatil. Nie tak div, že po vysokej sledovanosti seriál dostal aj druhú sériu, no ako informoval portál Mediaboom, tej tretej sa už diváci nedočkajú.
Druhá séria bola posledná
Na jar 2025 sledovalo prvú sériu Dotyku života v priemere okolo 500-tisíc divákov v univerzálnej cieľovke, čo z neho urobilo priemerne tretí najsledovanejší seriál v histórii RTVS a STVR. Druhá séria síce tieto čísla nedosiahla, no aj tak jej priemer prekračoval úroveň 450-tisíc divákov. Navyše ju televízia odvysielala rok po prvej, vďaka čomu mali diváci dej čerstvo v pamäti a mohli si ju naplno užiť.
Dnes už však môžu na seriál len spomínať a pozrieť si ho znova z archívu. V nedeľu 22. februára totiž televízia odvysielala ôsmu, finálnu epizódu, ktorou celý Dotyk života uzavrela. Ani vysoká sledovanosť totiž televíziu nepresvedčila, aby naplánovala aj tretiu sériu, a tak sa z jarného vysielania nových sérií tradícia nestane. Možným dôvodom je aj to, že dánska predloha s názvom Dag & Nat, podľa ktorej je seriál natočený, tiež nemá viac sérií a tak televízia nechcela prísť s novým dejom sama.
Nahlásiť chybu v článku