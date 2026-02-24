STVR uzavrela úspešný Dotyk života: Prečo sa seriálový hit nedočká 3. série napriek obrovskému záujmu?

Foto: STVR/Matúš Lago

Dana Kleinová
Obľúbený seriál z pôrodnice tretiu sériu nedostane.

Koncom minulého roka sme vás informovali o výsledkoch boja o diváka. Viaceré televízie totiž priniesli seriálové novinky a zároveň predstavili nové série už populárnych projektov. Niektoré pritom boli viac úspešné ako iné a rekordné čísla získal nielen Dunaj, k vašim službám od Markízy, ale tiež novinka od STVR.

Seriál Dotyk života odštartoval na obrazovkách minulý rok v januári a preniesol divákov do lekárskeho prostredia, konkrétne do pôrodnice. Bolo to tak niečo, čo diváci ešte nevideli a tento originálny krok sa televízii vyplatil. Nie tak div, že po vysokej sledovanosti seriál dostal aj druhú sériu, no ako informoval portál Mediaboom, tej tretej sa už diváci nedočkajú.

Foto: Milan Krupčík STVR

Druhá séria bola posledná

Na jar 2025 sledovalo prvú sériu Dotyku života v priemere okolo 500-tisíc divákov v univerzálnej cieľovke, čo z neho urobilo priemerne tretí najsledovanejší seriál v histórii RTVS a STVR. Druhá séria síce tieto čísla nedosiahla, no aj tak jej priemer prekračoval úroveň 450-tisíc divákov. Navyše ju televízia odvysielala rok po prvej, vďaka čomu mali diváci dej čerstvo v pamäti a mohli si ju naplno užiť.

Dnes už však môžu na seriál len spomínať a pozrieť si ho znova z archívu. V nedeľu 22. februára totiž televízia odvysielala ôsmu, finálnu epizódu, ktorou celý Dotyk života uzavrela. Ani vysoká sledovanosť totiž televíziu nepresvedčila, aby naplánovala aj tretiu sériu, a tak sa z jarného vysielania nových sérií tradícia nestane. Možným dôvodom je aj to, že dánska predloha s názvom Dag & Nat, podľa ktorej je seriál natočený, tiež nemá viac sérií a tak televízia nechcela prísť s novým dejom sama.

