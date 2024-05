Študentke sa pre chybu objavil na účte milión, stala sa boháčkou: Zatajila to a chytili ju vďaka malému detailu

Spomeňte si na ten príjemný pocit, keď vám na účte cinkne výplata. Samozrejme, ten sa väčšinou rýchlo rozplynie, keď tieto peniaze začnú odchádzať na potrebné výdavky. Ako by ste ale zareagovali v situácii, ak by sa vám na účte objavil milión? Pred takouto dilemou stála istá študentka z univerzity v Južnej Afrike menom Sibongile Mani, ktorá sa s peniazmi rozhodla naložiť po svojom a kruto sa jej to vypomstilo.

Ako vysvetľuje portál LADbible, v roku 2017 poberala dávky, ktoré jej pomáhali so splácaním školného. Tie predstavovali v prepočte necelých 100 eur mesačne. No stala sa chyba, nejaké tie nuly popreskakovali pred desatinnú čiarku a raz jej cinkol na účet necelý milión.

Mani mala dve možnosti, čo v tom momente urobiť, no rozhodla sa pre tú horšiu. Namiesto toho, aby sa ozvala, že sa stala chyba a peniaze vrátila, rozhodla sa tento fakt odignorovať a peniaze si patrične užiť.

CONGRATULATIONS to Sibongile Mani, A WALTER SISULU UNIVERSITY Student Who Spent R800,000 Of The R14Million NSFAS Erroneously Sent To The Her Bank Account, She Won’t be Getting Jail Time After Her Five‐year Sentence Successful Appeal !#Africa #african #2023春婚 #BlackFridayDeals pic.twitter.com/YM2OIGFxcB

— Lerato Pillay 🇿🇦💎🇿🇦 (@nyebe_official) November 6, 2023