Táto nenápadná chorvátska pláž je klenot a možno ste o nej ani len nepočuli: Láka pieskom a je skrytá v zátoke

Už čoskoro sa množstvo Slovákov vyberie na letnú dovolenku do Chorvátska, ľudia si posadajú do áut, nastúpia na vlak či do lietadla. Ak patríte medzi nich, na výber máte z množstva známych turistických destinácií, ale aj takých, o ktorých ste možno doteraz ani len nepočuli. Pretože vedeli ste, že Chorvátsko má vlastne až cez tisíc ostrovov? A mnohé z nich stoja za spoznávanie. No nateraz zostaneme na pevnine a predstavíme vám pláže v obľúbenom Splite, ktoré môžete počas horúcich dní navštíviť. A táto jedna na nás zapôsobila svojou atmosférou predovšetkým.

A nielen počas horúceho leta, ak máte tú možnosť, vyrazte sem už teraz, pretože napríklad aj taký máj je vhodným obdobím na návštevu Chorvátska. Teploty sú už veľmi príjemné, dokonca sa ľudia kúpu v mori, no na druhej strane zas nie je extrémne teplo, takže môžete spoznávať aj mestečká alebo len tak vysedávať na terase a načerpávať príjemnú atmosféru. V tomto smere je Split zaujímavou voľbou, keďže ponúka kombináciu pekných pláží a aj zaujímavej histórie.

Nachádzajú sa tu pozostatky Diokleciánovho paláca, ktorý ale nie je takou pamiatkou, ako by ste na prvú možno čakali. Je totiž priamou súčasťou miestneho života, takže ho pri prechádzke mesta môžete priamo obdivovať. Presuňme sa však k pobrežiu Jadranu.

Obľúbená pláž Bačvice

Split ponúka návštevníkom viacero pláží. Stačí sa vydať napríklad smerom z prístavu cez železničnú stanicu či miestny trajektový prístav, ktorý ponúka dopravu na viaceré chorvátske ostrovy, a za pár minút ste už pri prvej z nich. Je ňou pláž s názvom Bačvice, ktorá na googli obstála na 4,1 hviezdičky z 5. Ako sme zistili, je veľmi populárna a teší sa obľube napríklad medzi rodinami s deťmi, práve kvôli svojmu plytkému vstupu do mora.

Môžete tu zazrieť aj domácich hrať tradičnú splitskú hru, takzvaný picigin, ktorý sa hrá s malou loptičkou v plytkej vode a táto pláž je na hru ideálna. Kúsok ďalej sa nachádza aj kino, ktoré premieta priamo pod holou oblohou, čo môže byť príjemným zážitkom, ktorý vám spestrí večery na dovolenke.

Kamienková pláž hneď „za rohom“

Keď pokračujete po pláži ďalej, narazíte na kamienkovú pláž Ovčice, s nádhernou farbou vody, ktorá je až priehľadne čistá. Je menšia ako pláž Bačvice.

Na googli si od návštevníkov vyslúžila hodnotenie vysokých 4,5 z 5 hviezdičiek, čo svedčí o ich spokojnosti. Mnohí vo svojich recenziách vypichli, že sa na nej dá ukryť do tieňa, avšak, na čo sme boli upozornení aj my, môžete tu vo vode natrafiť na morských ježkov, takže nech vás to neprekvapí.

Náš pieskový klenot len o kúsok ďalej

