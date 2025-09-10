Prelomil mlčanie po odchode z Markízy. Viktor Vincze vyšiel s pravdou von o najlepšom momente, ktorý zažil v televízii

Už je to pár dní, odkedy otec adoptívneho synčeka Maxíka oficiálne nepracuje pre známu televíziu. Neodišiel však s nejakou nenávisťou voči nej, ba práve naopak. Vyzerá to tak, že na Markízu spomína v dobrom a uvedomuje si, ako mu tam bolo dobre. Podľa jeho slov to však pokazili určití ľudia.
Potom, čo Viktor Vincze zverejnil na sociálnej sieti informáciu o svojom poslednom vysielaní v televízii Markíza, a dokonca to oznámil aj priamo na konci živého vysielania, mnohí ostali v šoku. Možno povedať, že sa z toho spamätávajú až doteraz, keďže bol jej súčasťou dlhé roky. Bývalý moderátor Televíznych novín a nadšenec pilotovania, ktorý vyzval svojich fanúšikov na sociálnej sieti, aby sa ho pýtali na čokoľvek, čo ich zaujíma, uviedol, že nikdy nemal nič proti Markíze.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Všetko bolo preňho „naj“
Zdôraznil to potom, ako sa ho jeden zvedavý fanúšik opýtal na najlepší moment v Markíze. „Najťažšia otázka, lebo neviem vybrať len jeden. Ja som bol Markizáčik od útleho detstva, takže pre mňa bolo všetko v Markíze vždy „naj“,“ priznal Viktor.
Následne manžel Adely Vinczeovej vymenoval, čo všetko má za sebou. „Robili sme najlepšie volebné vysielania, najsledovanejšie správy, mal som vďaka Pepemu Majeskému možnosť účinkovať v tých najvychytenejších „šoukách“, moderovať najväčšie programy. Boli to stovky hodín, zážitkov na celý život,“ pokračoval.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Taktiež uviedol veci na pravú mieru, aby nedošlo k nedorozumeniu. „Preto som aj vždy opakoval – to, čo sa stalo v posledných mesiacoch, nebolo nikdy voči Markíze, ale voči pár jednotlivcom, s ktorými prišiel rozvrat,“ vyšiel s pravdou von a predsa len spomenul jeden konkrétny moment, ktorý mu utkvel v pamäti. Je ním mini muzikál, ktorý vytvorili jeho divadelní kamaráti s názvom Oleander.
Nahlásiť chybu v článku