Stres ich úplne pohlcuje. Toto je 5 znamení zverokruhu, ktoré sa nachádzajú tesne pred vyhorením, nevedia odpočívať

Hľadajú dokonalosť vo všetkom, čo robia. A keď sa veci nedejú podľa ich plánov alebo nezodpovedajú vysokým štandardom, aké si určili, je zle. Cítia sa frustrovaní, vo veľkom napätí a v nepokoji. Reč je o ľuďoch narodených v nasledujúcich znameniach zverokruhu, ktorí majú zvýšenú tendenciu cítiť váhu sveta na svojich pleciach viac než ostatní.
Každé jedno zlyhanie prežívajú veľmi intenzívne. Tým však sami sebe škodia. Pritom stačí spraviť jednu vec – spomaliť a vydýchnuť si. Ubrať zo svojich nárokov a podmienok a viac sa uvoľniť. Ktoré znamenia zverokruhu podľa Collective World si kladú na seba toho veľmi veľa a hrozí im väčšia pravdepodobnosť vyhorenia?
Panna
Dostávate sa na pokraj vyčerpania, pretože máte veľké a ambiciózne ciele. Aj keď je skvelé, že vynakladáte úsilie na dosiahnutie svojich snov, musíte byť k sebe menej prísni. Nemôžete sa trestať vždy, keď nesplníte svoje veľké očakávania na daný deň. Je v poriadku, ak dnes nie ste takí produktívni ako včera.
Niektoré dni budú ťažšie, iné ľahšie na plnenie si povinností. Ak ste na seba vždy nahnevaní, keď nesplníte to, čo ste si stanovili, budete stále nešťastní. Pracujte na sebe a posúvajte sa vpred, no nezabúdajte na jednu vec. Na seba. Oddychujte a rozmaznávajte svoje telo i myseľ, v opačnom prípade vyhoríte a nakoniec nič nedosiahnete.
