Strašná tragédia na ceste: V aute sedelo päť mladých ľudí, dvaja neprežili

dopravná nehoda

Reprofoto: Facebook (Polícia SR - Trnavský kraj﻿)

Michaela Olexová
TASR
Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v noci z nedele (5. 4.) na pondelok pri obci Jablonica v okrese Senica.

Nehoda si vyžiadala život 16-ročného dievčaťa a 22-ročného muža. Tri ďalšie osoby utrpeli zranenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Podľa predbežných informácií 18-ročný vodič osobného automobilu pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy.

Vo vozidle sedelo päť ľudí, 16-ročné dievča a 22-ročný muž neprežili

V ľavotočivej zákrute vyšiel mimo cesty vpravo, kde narazil do stromov. Následkom nárazu vozidlo začalo horieť. Vo vozidle sa viezli ďalší štyria ľudia vo veku 16, 16, 17 a 22 rokov, z toho tri dievčatá. Tri zranené osoby transportovali záchranári do nemocnice.

Dychová skúška aj orientačný test na drogy u vodiča boli negatívne. „Vzhľadom na závažnosť udalosti si prípad prevzala senická vyšetrovateľka, ktorá začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví,“ ozrejmili z polície.

Presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia zároveň apeluje na mladých a menej skúsených vodičov, aby pri šoférovaní nepodceňovali situáciu a nevystavovali seba ani spolucestujúcich riziku.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac