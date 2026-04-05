Tragédia na východe Slovenska: Dvaja chlapci zachránili kamaráta z rieky, sami prišli o život

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿

Nina Malovcová
Dvaja chlapci zaplatili životom za záchranu svojho kamaráta.

Počas Veľkonočnej nedele došlo v obci Oborín v okrese Michalovce k mimoriadne tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala dva mladé životy. Nešťastie sa odohralo v rieke Laborec.

Na smutný prípad upozornila Polícia SR na sociálnej sieti. Podľa jej doterajších informácií vošiel do vody jeden z maloletých chlapcov a začal sa topiť. Na pomoc mu bez váhania vošli ďalší dvaja chlapci, ktorým sa ho napokon podarilo dostať na breh.

Zachránili kamaráta, sami sa už nevrátili

Dvaja chlapci svojho kamaráta zachránili, no sami sa už z vody nedostali. „Zachránili svojho kamaráta, no sami sa už na breh dostať nedokázali. Dobrý skutok pre druhého ich stál to najcennejšie, ich život,“ uviedla polícia. Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Do pátrania sa zapojili policajti, profesionálni aj dobrovoľní hasiči, nasadený bol hasičský čln, sonarová technika aj dron s termovíziou.

Polícia začala trestné stíhanie

Krátko pred 16:30 hod. boli v rieke nájdené dve osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie pitvy. Polícia zároveň informovala, že v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Vzhľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.

