Plamene zachvátili rodinný dom: Pri Rožňave zasahujú hasiči aj polícia, dve osoby skončili v nemocnici

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Jednu osobu zadržala polícia.

V obci Slavec v okrese Rožňava došlo v nedeľu popoludní k požiaru rodinného domu. Na mieste zasahujú hasiči. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.

Ako priblížili hasiči, v Slavci došlo k požiaru strechy jedného z rodinných domov. „Na mieste udalosti sa nachádzajú aj zranené osoby,“ doplnil HaZZ. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej boli do nemocnice prevezené dve osoby.

Jednu osobu zadržali

Na mieste udalosti zasahujú aj policajti, ktorí vykonávajú úkony smerujúce k zisteniu, ako k požiaru došlo a čo jeho vzniku predchádzalo. Polícia tiež na mieste obmedzila na osobnej slobode jednu osobu.

„Vo veci už koná rožňavský policajný vyšetrovateľ, ktorý po vykonaní potrebných procesných úkonov rozhodne o ďalšom postupe vo veci,“ priblížila Ivanová s tým, že viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
