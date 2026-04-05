Plamene zachvátili rodinný dom: Pri Rožňave zasahujú hasiči aj polícia, dve osoby skončili v nemocnici

V obci Slavec v okrese Rožňava došlo v nedeľu popoludní k požiaru rodinného domu. Na mieste zasahujú hasiči. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.
Ako priblížili hasiči, v Slavci došlo k požiaru strechy jedného z rodinných domov. „Na mieste udalosti sa nachádzajú aj zranené osoby,“ doplnil HaZZ. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej boli do nemocnice prevezené dve osoby.
Jednu osobu zadržali
Na mieste udalosti zasahujú aj policajti, ktorí vykonávajú úkony smerujúce k zisteniu, ako k požiaru došlo a čo jeho vzniku predchádzalo. Polícia tiež na mieste obmedzila na osobnej slobode jednu osobu.
„Vo veci už koná rožňavský policajný vyšetrovateľ, ktorý po vykonaní potrebných procesných úkonov rozhodne o ďalšom postupe vo veci,“ priblížila Ivanová s tým, že viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť.
Nahlásiť chybu v článku