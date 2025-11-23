Existuje 13. znamenie, ktoré zo zverokruhu vynechali: Možno doň patríte a neviete o tom, blíži sa jeho obdobie

Už o pár dní nastáva obdobie, ktoré je síce pripisované Strelcovi, no v skutočnosti patrí Hadonosovi.

Hoci dnes poznáme zverokruh s dvanástimi znameniami. ktorých dátumy sú perfektne prispôsobené dvanástim mesiacom roka, v skutočnosti je ich pôvodne o jedno viac. Ak teda radi čítate horoskopy a veríte v ich presnosť, musíme vás sklamať. Najmenej pravdivé predpovede pritom zažívajú Strelci. 

Každé znamenie sa spája nielen s určitou planétou, ale zároveň aj s bohom či bohyňou. Napríklad Baran sa zvykne spájať s Marsom, a teda aj bohom vojny Aresom, Rak s Mesiacom a Artemis a v prípade Býka je to zas Venuša a spolu s ňou bohyňa lásky Afrodita, píše portál Her Campus. Ak sa chceme zamerať na trináste zabudnuté znamenie, musíme začať hľadať odpovede v mytológii.

Kto bol „Hadonos“?

Ophiuchus, ktorého názov v preklade znamená „ten, ktorý nosí hada“, teda Hadonos, ako je tiež pomenované toto znamenie v slovenčine, bol v mytológii poloboh – syn boha Apolla a ľudskej princeznej Coronis, uvádza portál ianridpath.com. Jeho skutočné meno bolo v gréckej mytológii Asklépios a uctievali ho ako boha medicíny. Legenda hovorí, že keď ho Coronis čakala, podviedla Apolla so smrteľníkom, za čo sa jej pomstil šípom a ukradol jej syna z maternice. Nakoniec ho však dal vychovávať Chironovi.

Socha Asklépia v Grécku. Foto: Profimedia

Asklépios vyrástol v muža a stal sa majstrom medicíny. Nielenže dokázal ľudí zachraňovať, mal aj schopnosť oživovať mŕtvych. Pri jednej príležitosti na Kréte spadol Glaukus, mladý syn kráľa Minosa, pri hre do nádoby s medom a utopil sa. Keď Asklépios uvažoval nad telom Glauka, priplazil sa k nemu had. Asklépios hada zabil svojou palicou, ale potom prišiel ďalší had s bylinou v papuli a položil ju na telo mŕtveho hada, ktorý sa zázračne vrátil k životu. Asklépios vzal tú istú bylinu a položil ju na telo Glauka, ktorý tiež zázračne ožil.

Had sa tak stal symbolom uzdravenia, keďže hady pravidelne zhadzujú svoju kožu a zdanlivo sa tak znova narodia. A práve preto je v prípade znamenia Hadonos zobrazený spolu s Asklépiom. Ako informuje portál Live Science, poznať túto legendu sa vám hodí, keď hľadáte odpoveď na otázku, prečo je znakom medicíny had obtočený okolo palice. Existuje totiž viacero verzií príbehu, ako tento symbol vznikol, a jedna z nich hovorí aj o Asklépiovi a historke s hadom, pričom to má byť dôkaz, že hady nie sú zlovestné, ale posvätné a liečivé.

Vráťme sa ale k samotnému znameniu Hadonos.

Akí sú ľudia narodení v tomto znamení?

