Stav Brucea Willisa sa rapídne zhoršil. Manželka ho musela dať do domova, ľudia ju začali okamžite kritizovať

Bruce Willis postupne prestal byť schopný hovoriť aj čítať.

Začiatkom roka 2023 svet obletela správa, že sa legendárny herec musel stiahnuť do ústrania a dať stopku svojej kariére, keďže mu bola zistená závažná diagnóza. Každá fotografia a každé verejné vystúpenie sa tak stalo vzácnosťou a ľudia sa zaujímali o to, ako pokračuje jeho život. Len málokedy však dostali dobré správy.

Herec Bruce Willis trpí demenciou a afáziou, ktoré ovplyvňujú nielen jeho pamäť, ale aj komunikačné schopnosti a správanie. Jeho stav sa navyše neustále zhoršuje, o čom sme vás v priebehu rokov postupne informovali. Ako sme písali ešte v roku 2023, herec si už v tom čase nepamätal Demi Moore, a to aj napriek tomu, že s ňou bol v minulosti ženatý 13 rokov a je matka jeho troch dcér RumerScout a Tallulah.

V roku 2024 prišli ďalšie zdrvujúce správy. Informovali sme vás, že hercova dcéra Tallulah poskytla nové informácie o otcovom zdravotnom stave. „Naše návštevy sú plné lásky a ja to cítim. Máme možnosť nadviazať spojenie, hoci je to ťažké. Viem, že vie, ako veľmi ho milujem, a tiež viem, že on nás miluje všetkých,“ povedala s tým, že Bruce už má veľký problém s verbálnou komunikáciou.

Musela ho umiestniť do domova

Postupne tak legendárny Bruce Willis prichádzal o pamäť, schopnosť komunikovať a menil sa svojim blízkym pred očami. Stále však ostával obklopený svojou rodinou a primárne sa o neho starala jeho manželka Emma Heming Willis. Tá však najnovšie musela spraviť náročné rozhodnutie, ako uvádza portál LADBible.

47-ročná modelka nedávno prezradila, že sa rozhodla presťahovať Willisa do samostatného domu, ktorý je prispôsobený jeho potrebám. Emma vysvetlila toto rozhodnutie počas rozhovoru s Diane Sawyerovou z ABC News, v ktorom povedala, že 70-ročný herec žije v jednopodlažnom dome v blízkosti hlavného bydliska rodiny, kde má k dispozícii nepretržitú starostlivosť.

Toto priznanie vyvolalo negatívne reakcie na internete, čo Heming Willis podnietilo k obhajobe svojho kroku na Instagrame, kde uviedla, že tento úsudok pochádza od „ľudí s názorom“ a nie od „ľudí s reálnou skúsenosťou“.

Hercova manželka sa k tejto téme opäť vyjadrila počas rozhovoru pre Good Morning America 9. septembra pri propagácii svojej novej knihy The Unexpected Journey. Počas rozhovoru Heming Willis prezradila, že vedela, že toto rozhodnutie vyvolá negatívne reakcie na internete, ale nakoniec to bolo „najbezpečnejšie a najlepšie rozhodnutie“ pre Brucea aj pre ich spoločné dcéry – 13-ročnú Mabel a 11-ročnú Evelyn.

„Naozaj nie je o čom diskutovať,“ povedala televíznemu moderátorovi Michaelovi Strahanovi. „Teraz viem, že Bruce má starostlivosť na 100 %. Jeho potreby sú stopercentne uspokojené, rovnako ako potreby našich dvoch malých dcér. Takže o tom nebudem hlasovať,“ dodala.

Otvorilo jej to oči

