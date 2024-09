Novinky o zdravotnom stave Brucea Willisa. Jeho dcéra prezradila, že už nie je schopný verbálne komunikovať

Keď milovanej osobe diagnostikujú vážnu chorobu, je to zdrvujúce pre celú rodinu. Dcéra Brucea Willisa, Tallulah, sa nedávno podelila o silnú aktualizáciu toho, ako to po zdravotnej stránke vyzerá s jej otcom. Zdôraznila hlbokú lásku a spojenie, ktoré si naďalej udržiavajú, a to napriek problémom, ktorým čelia.

Ako informoval portál Brightside, Bruceovi Willisovi bola vo februári 2023 diagnostikovaná frontotemporálna demencia (FTD). Túto informáciu rodina zdieľala aj s verejnosťou. FTD ovplyvňuje rôzne časti mozgu, ktoré majú vplyv aj na správanie, komunikáciu, ale aj rozhodovanie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Demi Moore (@demimoore)

Ako je na tom Bruce Willis?

V spoločnom vyhlásení rodina Brucea Willisa, jeho manželka Emma, bývalá manželka Demi Moore a jeho dcéry odhalili, že problémy s rečou a pamäťou, ktoré viedli v máji 2022 k odchodu do dôchodku, boli v skutočnosti len niektoré z mnohých príznakov demencie, ktorým Bruce čelí teraz. Tallulah sa nedávno podelila o niekoľko aktualizácií o jeho zdravotnom stave.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa tallulah willis (@buuski)

„Naše návštevy sú plné lásky a ja to cítim. Máme možnosť nadviazať spojenie, hoci je to ťažké. Viem, že vie, ako veľmi ho milujem, a tiež viem, že on nás miluje všetkých,“ povedala s tým, že Bruce už má veľký problém s verbálnou komunikáciou. Rodina taktiež dodala, že boli ohromení prívalom lásky a podpory, ktorú dostali od ostatných členov rodiny, ale aj od cudzích ľudí.