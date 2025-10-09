Filip Kuffa sa verejne ospravedlnil: Priznal, že v relácii televízie JOJ nehovoril pravdu o exšéfovi zastúpenia eurokomisie

Štátny tajomník Filip Kuffa sa ospravedlnil bývalému vedúcemu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavovi Mikovi za nepravdivé výroky o prideľovaní európskych prostriedkov.
„Ja, Ing., Ing. Filip Kuffa sa týmto ospravedlňujem pánovi doc. RNDr. Ladislavovi Mikovi, PhD., že som ako štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR verejne prezentoval nepravdivé tvrdenia, ktoré mohli zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti pána Mika,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila TASR.
Nepravdivé tvrdenia
Výroky, vyslovené v diskusii 27. októbra 2023 v relácii Analýzy 24 na JOJ 24, sa týkali čerpania eurofondov neziskovkami a domnienok o možnom ovplyvňovaní projektov pre WWF Slovensko. „Moje tvrdenia, týkajúce sa osoby pána Mika, však neboli pravdivé, v dôsledku čoho som nimi neoprávnene zasiahol do osobnostných práv pána Mika. Za tieto tvrdenia sa preto pánovi Mikovi ospravedlňujem,“ dodáva Kuffa.
