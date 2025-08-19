Štát sa zbavuje ďalšieho majetku: Predáva BMW za cenu jazdeného bicykla. Auto môže byť vaše za prekvapivú cenu

Foto: Finančná správa

Nina Malovcová
Auto je určené na náhradné diely.

Ak ste fanúšikom áut alebo hľadáte lacné náhradné diely, zbystrite pozornosť. Daňový úrad Bratislava oznámil, že na začiatku septembra pôjde do dražby vozidlo značky BMW X5, pričom vyvolávacia cena je len 1 050 eur. O ponuke informoval Daňový úrad Bratislava vo svojej dražobnej vyhláške a pripomenul ju aj na Facebooku.

Podľa oficiálnej vyhlášky je predmetom dražby motorové vozidlo BMW X5 3.0D VAN X53, evidenčné číslo BA880PR, s VIN kódom WBAFB71040LX78521. Ide o nákladné terénne vozidlo kategórie N1G, ktoré bolo prvýkrát evidované 5. januára 2007. Auto je určené na náhradné diely.

Kedy a kde sa dražba uskutoční

Opätovná dražba sa bude konať 3. septembra 2025 o 11:00 hod. na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, v kancelárii č. 504. Najnižšie podanie je stanovené na 1 050 eur.

Obhliadku vozidla je možné dohodnúť vopred s pracovníkmi exekučného oddelenia daňového úradu. Záujemcovia ich môžu kontaktovať na telefónnych číslach 02/57378363 alebo 02/57378253. Ďalšie informácie o priebehu dražby a samotnom predmete sú dostupné aj v Obchodnom vestníku, kde je zverejnená celá dražobná vyhláška.

