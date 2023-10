Štát sa opäť zbavuje vozového parku: V ponuke je úžitkový Volkswagen za 10-tisíc eur, má však jeden problém

Štát sa priebežne zbavuje prebytočného majetku a ponúka ho na predaj za výrazne nízku sumu. Najnovšie môže byť vaše väčšie vozidlo zn. Volkswagen.

V zozname hnuteľného majetku v registri ponúkaného majetku štátu sme objavili motorové vozidlo, ktoré by ešte niekomu mohlo poslúžiť. Ide o úžitkové vozidlo zn. Volkswagen Caravelle s motorizáciou 2.0 BiTDI 4 MOTION, ktoré má platnú STK aj EK do marca 2024. Rok výroby aj uvedenie do prevádzky je 2014, cena sa začína na sume 10 874 eur.

Dajte pozor na motor

Vozidlo je síce podľa dostupných informácií pojazdné, no vzhľadom na vysokú spotrebu oleja je potrebná výmena motora. Stojí teda za zváženie, či sa kúpa vozidla oplatí aj vzhľadom k tejto skutočnosti a dodatočnej investícií. Pre porovnanie sme v autobazáre našli tento typ vozidla, ktoré má ročník 2013, za 19 500 eur.

Búraný Hyundai

Štát do zoznamu hnuteľného majetku, ktorý ponúka na predaj, pridal aj vozidlo zn. Hyundai Genesis, ktorému stanovili sumu 3 300 eur. Ide však o auto, ktoré je búrané v prednej časti, zrejme preto bude najvhodnejšie na súčiastky.