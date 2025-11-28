Štát rozdelí pomoc podľa potrieb: Minister Tomáš odhalil nové sumy príspevkov, pohybujú sa v stovkách eur

Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí byť schválený k 1. januáru budúceho roka, a to z dôvodu, že ide o míľnik z plánu obnovy a odolnosti. Prvá fáza by mala platiť od 1. júla 2026, ktorá súvisí so zapojením vyšších územných celkov (VÚC) do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení sociálnych služieb.
Od 1. januára 2027 sa začne už aj vyplácať príspevok na pomoc pri odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Európska komisia odsúhlasila reformu
„Európska komisia nám predbežne odsúhlasila samotný obsah reformy, ale aj jej fázovanie, pretože napokon aj vzhľadom na náročnú finančnú situáciu v štáte sme sa rozhodli pre fázovanie tejto reformy,“ uviedol Tomáš.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude po novom dostávať samotná odkázaná osoba, ktorá ho môže využiť na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými, alebo si vybrať ambulantnú či terénnu službu. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Výška príspevkov podľa stupňa odkázanosti
Pre piaty najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur a v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň by mal obsahovať sumu 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok vyžiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.
Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, pričom v súčasnosti to bolo obmedzené len na jednu osobu. Od 1. júla 2026 by sa mali zapojiť do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby aj VÚC. Zaviesť by sa mala tiež nová pozícia pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude mať plat na úrovni sanitára v nemocnici.
Pripomienky k reforme a nové kompetencie pre VÚC
Šéf rezortu práce priblížil, že pri reforme vznikli tri pripomienky, pričom dve z nich už boli odstránené, a to zavedením novej kompetencie pre VÚC v rámci spolufinancovania niektorých neverejných pobytových zariadení.
„Náklady pre rok 2026 k tomu 1. júlu uhradí ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny. Od roku 2027 sme zaviedli nové systémové opatrenie, že napokon sa takmer jedno percento z podielových daní ponechá vyšším územným celkom na to, aby mohli spolufinancovať neverejné pobytové zariadenia sociálnych služieb,“ dodal Tomáš.
Katolícka charita zase pripomienkovala, že pri štvrtom a piatom stupni sa obáva toho, že financií na formálnu starostlivosť bude málo. „Nikto nebráni ľuďom, ktorí dostávajú príspevok na odkázanosť, aby si väčšiu časť toho príspevku, ako je len určená pôvodne v zákone, vyčerpali na formálnu starostlivosť. Pokiaľ niekto chce dať svojho odkázaného človeka do denného stacionáru na viac hodín, ako je potrebné, môže naozaj si z tohto príspevku čerpať viac peňazí na túto formálnu starostlivosť, dokonca aj celý príspevok na odkázanosť môže použiť povedzme na formálnu starostlivosť,“ uzavrel.
KDH upozorňuje na riziká reformy
Opozičné KDH víta snahu o reformu financovania sociálnych služieb, no piatkové vyjadrenia ministra práce Tomáša podľa hnutia potvrdili viacero zásadných problémov. Za riziká reformy považuje KDH napríklad problémy spojené s financovaním či demografiou.
„Slovensko starne a počet odkázaných ľudí bude v najbližších rokoch prudko rásť. Reforma však prináša nižšie financovanie ambulantných služieb a 4-hodinový limit, ktorý odľahčenie rodinám reálne skôr znižuje, než zvyšuje. To môže viesť k znižovaniu kapacít a k sťaženiu dostupnosti služieb v regiónoch,“ uviedlo hnutie.
Upozornilo aj na riziko personálneho kolapsu pre odchod opatrovateľov a zdravotníckeho personálu do zahraničia. Hnutie hovorí aj o nenaplnení cieľov plánu obnovy.
Nahlásiť chybu v článku